PARIVISION и BetBoom — главные фавориты, а Team Spirit — снова в деле.

Пять команд из СНГ, эра Puppey и охота за Эгидой: всё важное про The International 2026

В четверг, 13 августа, стартует The International 2026 — 15-й чемпионат мира по Dota 2. Турнир пройдёт в Шанхае, Китай, а плей-офф состоится на арене спортивного центра «Восток». 16 команд, прошедших через два пути — прямые приглашения и региональные квалификации, — разыграют Эгиду чемпионов.

TI возвращается в Китай впервые с 2019 года — и возвращается с совершенно новой расстановкой сил. Перед стартом мы собрали всю важную информацию о турнире в одном месте.

Главное про The International 2026

Даты: 13-16 августа (групповой этап), 20-23 августа (плей-офф).

Место: Шанхай, Китай (плей-офф — «Восток»).

Призовой фонд: $ 1,6 млн + 30% от продаж игровых наборов.

Участники: 16 команд, в том числе Spirit, Yandex, PARIVISION, BetBoom

В прошлом году победу одержала Team Falcons Фото: Flickr

Кто играет и за кого болеть

Valve раздала семь прямых приглашений на основании результатов сезона-2025/2026 — на одно меньше, чем в прошлые годы. Дополнительный слот ушёл в квалификации. Итого девять мест разыгрывались через региональные отборочные: четыре — в объединённой Европе (Запад + Восток), два — в Китае, по одному — в ЮВА, Северной и Южной Америке.

Среди российских и СНГ-команд на TI едут сразу пять составов: PARIVISION (Team Vision), BetBoom Team (BoomBoys), Team Yandex, Team Spirit и Aurora Gaming. Восточная Европа доминирует в списке фаворитов — три из пяти СНГ-команд реально претендуют на Aegis. Подробный разбор фаворитов, тёмных лошадок и шансов каждой команды — в отдельном материале.

Действующий чемпион Team Falcons защищает трофей. А у Team Liquid есть шанс стать первой командой в истории с тремя победами на The International (после TI 2017 и TI 2024).

Главный отсутствующий — Natus Vincere. Восьмая команда мирового рейтинга не прошла квалификацию. Для организации с такой историей — болезненный удар.

После победы на EWC 2026 PARIVISION выглядит главным фаворитом Фото: EWC

Все 16 участников

Прямые приглашения Квалификации — Европа Квалификации — другие регионы Team Falcons (Европа) Team Spirit (Россия) OG (Южная Азия) Team Liquid (Европа) Team Vision (Россия) GamerLegion (Северная Америка) 1w (Европа) Nigma Galaxy (Европа) LGD (Южная Азия) Aurora Gaming (Россия) HULIGANI (Россия) Team Resilience (Китай) Team Yandex (Россия) Vici Gaming (Китай) BoomBoys (Россия) Xtreme Gaming (Китай)

Материалы по теме Фото «Китай не пройдёт». Fishman поделился прогнозами на групповой этап TI 2026 по Dota 2

Система проведения и расписание

Турнир делится на две стадии. Групповой этап (Road to The International) состоится с 13 по 16 августа по швейцарской системе. Восьмёрка лучших выходит в плей-офф, который пройдёт с 20 по 23 августа в формате double-elimination.

Групповой этап (13-16 августа): 16 команд, Swiss-система. Матчи до трёх побед или трёх поражений. Все матчи — best-of-3 (до двух побед). Восемь команд проходят в плей-офф, восемь — вылетают.

Плей-офф (20-23 августа): двойная сетка. Все матчи в best-of-3 (до двух побед), гранд-финал — best-of-5 (до трёх побед).

Стартовый призовой фонд составляет $ 1,6 млн и увеличивается за счёт продаж Компендиума.

Материалы по теме Фото Компендиум к The International 2026 в Dota 2 — все награды и активности

Пять сюжетов, за которыми стоит следить

Эффект Паппея. Клемент Puppey Иванов, один из самых титулованных игроков в истории Dota 2, перешёл на тренерскую позицию в PARIVISION в январе 2026-го. С тех пор команда взяла DreamLeague Season 29 и доминировала на Esports World Cup, проиграв лишь три карты на пути к победе. MVP турнира стал 23-летний офлейнер Евгений Noticed Игнатенко, забравший награду лучшего игрока на своём первом крупном LAN-титуле. PARIVISION приезжает в Шанхай с самым убедительным послужным списком — и с тренером, который знает, как побеждать на TI.

Falcons защищает Эгиду. Оливер skiter Лепко, Станислав Malr1ne Поторак, Аммар ATF Аль-Ассаф, Андреас Cr1t- Нильсен и Ву Sneyking Цзинцзюнь — состав, который год назад обыграл Xtreme Gaming 3-2 в гранд-финале TI 2025, полностью сохранён. Сыгранность — главное оружие Falcons. Но текущая форма (третье место на PGL Wallachia Season 8, седьмое — на EWC) ставит их на ступень ниже лидирующей тройки. Вопрос: способна ли Falcons, как и год назад, включить лучшую версию себя именно на The International?

Сможет ли Falcons повторить историю? Фото: Flickr

Три Aegis для Spirit? Илья Yatoro Мулярчук, Денис Larl Сигитов и Магомед Collapse Халилов — ядро, которое уже дважды поднимало Эгиду чемпионов (2021, 2023). Если Team Spirit выиграет в Шанхае — она станет первой организацией с тремя победами на The International. Но за последний год состав пережил перемены: молодая саппорт-линия с Алексеем not me Космыниным и Александром rue Филиным ещё набирает сыгранность. Spirit конкурентоспособна против элиты, однако пока не доминирует. Реалистичный потолок на этом TI — скорее топ-6, однако списывать со счетов команду, которая дважды выигрывала главный турнир года, было бы большой ошибкой.

Возвращение OG. Легендарная организация, двукратный чемпион The International (2018, 2019), впервые за четыре года вернулась на главную сцену — с полностью филиппинским ростером. OG прошла через квалификации ЮВА, но её результаты на протяжении сезона были крайне нестабильными. Скорее тёмная лошадка, чем реальный претендент — однако с логотипом OG на джерси всегда нужно быть готовым к неожиданностям.

Китай дома. Три китайские команды — Xtreme Gaming, Vici Gaming и Team Resilience — будут играть перед родными трибунами. У Китая лучшие шансы бросить вызов европейской гегемонии: Xtreme Gaming привозит сильнейший послужной список, Vici приехала после полуфинала EWC, а Resilience добавляет непредсказуемый третий ростер.

Турнир Фото: Flickr

Где смотреть матчи

Официальная русскоязычная трансляция The International 2026 будет доступна в Twitch и YouTube. При этом Valve разрешает транслировать свой турнир всем желающим, поэтому в дни The International на всех платформах для стримов можно будет найти десятки эфиров от популярных контентмейкеров.

The International 2026 стартует 13 августа. Чемпион будет коронован 23 августа в спортивном центре «Восток» в Шанхае. 16 команд, одна Эгида чемпионов и пять составов из СНГ с реальными шансами на трофей.

Шанхай ждёт.