«Крёстный отец» от мира фэнтези. Каким получился третий сезон «Дома дракона»

Шоу не для всех, но всё ещё лучшее фэнтези на ТВ.

К «Дому дракона» одна глобальная претензия: на фоне «Игры престолов» приквел слишком размеренный. В нём ничего не происходит быстро. Если зелёные захватили город в начале сезона, то чёрные полезут в драку лишь в его конце. До этого будут долго обсуждать тактику, спорить о целях и средствах, изучать обходные пути.

Мне же кажется, что неторопливость не портит сериал, а делает его другим. Сравнивать «Игру престолов» и «Дом дракона» — всё равно что ставить рядом Need for Speed и «Дальнобойщиков». В обеих играх водишь транспортное средство, однако суть абсолютно разная. В «Дальнобойщиках» сам путь важнее цели — и вместе с этим именно длинная дорога делает прибытие особенно значимым.

Если вы тоже не против размеренного странствия до заветной битвы, то третий сезон «Дома дракона» стоит смотреть.

Третий сезон «Дома дракона»: главное о сериале

Название: «Дом дракона» (House of the Dragon).

Автор: Райан Кондал.

Актёры: Мэтт Смит, Оливия Кук, Эмма Д’Арси и другие.

Дата выхода: 22 июня 2026 года.

Сколько серий: восемь эпизодов.

Жанр: фэнтези, драма.

Страна: США.

Третий сезон «Дома дракона»: где смотреть?

Все эпизоды уже доступны на HBO. Есть официальная озвучка.

Видео размещено на канале VK Play. Права на видео принадлежат HBO.

От битвы до битвы миллион шагов

Новый сезон «Дома дракона» открывает эпическая битва, где море усеяно кораблями, драконы жгут своих и чужих, а важные персонажи погибают. Похожим действом, пусть на земле и под величественными стенами, арка завершается. Оба побоища завораживающие, хорошо поставленные и заслуживают оценки выше девятки.

Вот только битвы не были и не станут сердцем сериала. Они лишь результат ранее принятых решений, многочисленных склок и интриг — подобно тому, как стометровый забег завершается за 10 секунд и просто подводит итоги долгих тренировок.

«Дом дракона» Фото: HBO

«Дом дракона» — как раз произведение о подготовке, но именно она делает эпик осмысленным и душераздирающим. Размахивают мечами и вопят «Дракарис» не случайные люди, с которыми зритель знаком поверхностно. Каждого персонажа вы знаете дотошно: его страхи, сомнения, ценности и оглушительные потери на пути к мясорубке. Как понимаете и силы каждой фракции, её цели и уязвимости. Так баталия становится пиком и генератором эмоций.

Не обвиняйте в богохульстве, но я сравню сериал с романом «Крёстный отец». Там семья Корлеоне долго смотрит, как конкуренты отжимают их бизнес, с издёвкой посмеиваются и верят, будто дон Вито уже не тот. Герои же готовят ответ сотни страниц, а побеждают всего за горстку абзацев. Поэтому в каком-то плане «Дом дракона» — не динамичная сага о нескончаемых предательствах и сражениях. Скорее это «Крёстный отец» от мира фэнтези.

«Дом дракона» Фото: HBO

Прекрасно понимаю тех, кто назовёт подготовку к экшену муторной. Однако сам с критикой не соглашусь: в своём жанре сериал доминирует за счёт детализированности и изысканности.

Третий сезон со всевозможных ракурсов показывает, как Рейнира добивается цели и вместо долгожданного покоя получает ворох тревог, опустошение и тягу к тирании. Аккуратно проводит Эйгона по пути от жалкого израненного человека до грозного противника, который впервые в жизни обрёл смысл и уверенность. С Эймонда, наоборот, сбивает спесь и готовит к кульминации в финале саги.

«Дом дракона» Фото: HBO

«Дом дракона» напоминает длинную шахматную партию, где даже незначительные ходы имеют смысл. Увы, это не значит, что за столом сидит гроссмейстер и никогда не ошибается.

Да, шоураннер талантливо превратил историческую и во многом стерильную справку Джорджа Мартина в грандиозный сериал. Однако проблемы начинаются там, где команда отступает от первоисточника. Так второй сезон неряшливо утонул в фансервисе, когда мотивацию героев меняли не правила мира, а видения о Дейенерис. А третий слишком часто создаёт драму ради драмы.

Зачем для Корлиса в шестом эпизоде придумали проблему, если решилась она почти мгновенно и ничего не изменила? Сюжету точно требовались беременная Хелейна и путешествие Алисенты в Харренхолл? Обязательно ли разбавлять публичные речи Рейниры напоминанием о Белых ходоках?

«Дом дракона» Фото: HBO

Однако даже со всеми минусами сериал остаётся качественным, красивым и идеально сыгранным. Просто из-за дефицита динамики остаётся в категории «Не для всех». И это нормально, ведь шоу для каждого — это шоу для никого.

Третий сезон «Дома дракона»: стоит ли смотреть?

«Дом дракона» по-прежнему напоминает самурая, для которого путь важнее цели. Вот только дорога пусть и не лишена изъянов, но остаётся завораживающей и делает прибытие в точку назначения особенно ценным. Поэтому если в вас тоже есть немного самурая, то сериал стоит смотреть и дальше.

Оценка третьего сезона «Дома дракона» — 8,5 из 10

Понравилось

Изумительные сражения в начале и финале сезона

Убедительное развитие сюжета и персонажей

Роскошный визуал

Отменная актёрская игра.

Не понравилось