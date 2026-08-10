Потери, месть и гибель династии: чего ждать от 4-го сезона «Дома дракона»

10 августа 2026 года завершился третий сезон «Дом дракона»: Таргариены всё сильнее погружают Вестерос в хаос, а конфликт перешёл в фазу полномасштабного противостояния.
Разбираемся, чего ждать от заключительного сезона, когда стартуют съёмки, когда состоится релиз и как шоураннеры планируют подвести к концу уже легендарное шоу.
Будет ли 4-й сезон «Дома дракона»?
Да, 4-й сезон официально подтверждён, и он станет финальным. HBO и шоураннер Райан Кондал изначально утвердили план из четырёх сезонов, чтобы полностью и без спешки адаптировать хроники книги Джорджа Мартина.
«Дом дракона»
Фото: HBO
Когда стартуют съёмки и когда выйдет 4-й сезон
Производство финального сезона потребует много сил и ресурсов, ведь на экранах развернутся самые масштабные воздушные и морские сражения в истории франшизы. Предположительно, сроки съёмок и выпуска следующие:
- Старт съёмок: начало 2027 года.
- Премьера 4-го сезона: ожидается в 2028 году.
Как и в предыдущих сезонах, перерыв между сериями составит около двух лет.
О чём будет сюжет 4-го сезона «Дома дракона»
Четвёртый сезон покажет завершающую и самую кровавую фазу войны.
- Битва при Глотке: одно из самых ожидаемых сражений в экранизации. Райан Кондал назвал её потенциально самым грандиозным экшен-эпизодом сериала.
- Тёмный путь Рейниры: Превращение Королевы станет ключевым вектором сезона. Потеря близких, предательства и убеждённость в своей мессианской роли подтолкнут её к крайне жестоким и неоднозначным решениям.
- Падение драконов и правителей: К концу 4-го сезона история закроет сюжетные линии Рейниры, Деймона, Эйгона II и Алисенты. Победителей в этой войне не будет.
«Дом дракона»
Фото: HBO
Что будет с вселенной «Игры престолов» дальше?
Завершение «Дома дракона» в 2028 году не означает конец экранизаций мира Джорджа Мартина на малых и больших экранах. Warner Bros. активно расширяет киновселенную:
- «Рыцарь Семи Королевств»: спин-офф о приключениях сира Дункана Высокого и Эгга.
- «Завоевание Эйгона»: проект в разработке, посвященный объединению Семи Королевств Эйгоном I Таргариеном и его сёстрами-жёнами.
- Другие спин-оффы: в стадии написания сценариев находятся анимационные проекты о Вестеросе и история о 10 000 кораблей королевы Нимерии.