Потери, месть и гибель династии: чего ждать от 4-го сезона «Дома дракона»

10 августа 2026 года завершился третий сезон «Дом дракона»: Таргариены всё сильнее погружают Вестерос в хаос, а конфликт перешёл в фазу полномасштабного противостояния.

Разбираемся, чего ждать от заключительного сезона, когда стартуют съёмки, когда состоится релиз и как шоураннеры планируют подвести к концу уже легендарное шоу.

Будет ли 4-й сезон «Дома дракона»?

Да, 4-й сезон официально подтверждён, и он станет финальным. HBO и шоураннер Райан Кондал изначально утвердили план из четырёх сезонов, чтобы полностью и без спешки адаптировать хроники книги Джорджа Мартина.

«Дом дракона» Фото: HBO

Когда стартуют съёмки и когда выйдет 4-й сезон

Производство финального сезона потребует много сил и ресурсов, ведь на экранах развернутся самые масштабные воздушные и морские сражения в истории франшизы. Предположительно, сроки съёмок и выпуска следующие:

Старт съёмок : начало 2027 года.

: начало 2027 года. Премьера 4-го сезона: ожидается в 2028 году.

Как и в предыдущих сезонах, перерыв между сериями составит около двух лет.

О чём будет сюжет 4-го сезона «Дома дракона»

Четвёртый сезон покажет завершающую и самую кровавую фазу войны.

Битва при Глотке : одно из самых ожидаемых сражений в экранизации. Райан Кондал назвал её потенциально самым грандиозным экшен-эпизодом сериала.

: одно из самых ожидаемых сражений в экранизации. Райан Кондал назвал её потенциально самым грандиозным экшен-эпизодом сериала. Тёмный путь Рейниры : Превращение Королевы станет ключевым вектором сезона. Потеря близких, предательства и убеждённость в своей мессианской роли подтолкнут её к крайне жестоким и неоднозначным решениям.

: Превращение Королевы станет ключевым вектором сезона. Потеря близких, предательства и убеждённость в своей мессианской роли подтолкнут её к крайне жестоким и неоднозначным решениям. Падение драконов и правителей: К концу 4-го сезона история закроет сюжетные линии Рейниры, Деймона, Эйгона II и Алисенты. Победителей в этой войне не будет.

«Дом дракона» Фото: HBO

Что будет с вселенной «Игры престолов» дальше?

Завершение «Дома дракона» в 2028 году не означает конец экранизаций мира Джорджа Мартина на малых и больших экранах. Warner Bros. активно расширяет киновселенную: