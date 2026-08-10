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4-й сезон Дома Дракона: дата выхода, сюжет, съёмки и подробности продолжения

Потери, месть и гибель династии: чего ждать от 4-го сезона «Дома дракона»
Михаил Шевкун
4-й сезон «Дома Дракона»
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Сериал подходит к концу: впереди только финал.

10 августа 2026 года завершился третий сезон «Дом дракона»: Таргариены всё сильнее погружают Вестерос в хаос, а конфликт перешёл в фазу полномасштабного противостояния.

Разбираемся, чего ждать от заключительного сезона, когда стартуют съёмки, когда состоится релиз и как шоураннеры планируют подвести к концу уже легендарное шоу.

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Будет ли 4-й сезон «Дома дракона»?

Да, 4-й сезон официально подтверждён, и он станет финальным. HBO и шоураннер Райан Кондал изначально утвердили план из четырёх сезонов, чтобы полностью и без спешки адаптировать хроники книги Джорджа Мартина.

«Дом дракона»

«Дом дракона»

Фото: HBO

Когда стартуют съёмки и когда выйдет 4-й сезон

Производство финального сезона потребует много сил и ресурсов, ведь на экранах развернутся самые масштабные воздушные и морские сражения в истории франшизы. Предположительно, сроки съёмок и выпуска следующие:

  • Старт съёмок: начало 2027 года.
  • Премьера 4-го сезона: ожидается в 2028 году.

Как и в предыдущих сезонах, перерыв между сериями составит около двух лет.

О чём будет сюжет 4-го сезона «Дома дракона»

Четвёртый сезон покажет завершающую и самую кровавую фазу войны.

  • Битва при Глотке: одно из самых ожидаемых сражений в экранизации. Райан Кондал назвал её потенциально самым грандиозным экшен-эпизодом сериала.
  • Тёмный путь Рейниры: Превращение Королевы станет ключевым вектором сезона. Потеря близких, предательства и убеждённость в своей мессианской роли подтолкнут её к крайне жестоким и неоднозначным решениям.
  • Падение драконов и правителей: К концу 4-го сезона история закроет сюжетные линии Рейниры, Деймона, Эйгона II и Алисенты. Победителей в этой войне не будет.
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«Дом дракона»

Фото: HBO

Что будет с вселенной «Игры престолов» дальше?

Завершение «Дома дракона» в 2028 году не означает конец экранизаций мира Джорджа Мартина на малых и больших экранах. Warner Bros. активно расширяет киновселенную:

  • «Рыцарь Семи Королевств»: спин-офф о приключениях сира Дункана Высокого и Эгга.
  • «Завоевание Эйгона»: проект в разработке, посвященный объединению Семи Королевств Эйгоном I Таргариеном и его сёстрами-жёнами.
  • Другие спин-оффы: в стадии написания сценариев находятся анимационные проекты о Вестеросе и история о 10 000 кораблей королевы Нимерии.
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