Уже завтра, 13 августа, в Шанхае стартует The International 2026 — главный турнир года по Dota 2.

В этом году PARIVISION приезжает с двумя титулами подряд, Team Yandex не покидала топ-3 крупных турниров полгода, а BetBoom Team на пике формы способна обыграть любого. Плюс действующий чемпион Team Falcons, Team Spirit с двумя Эгидами в витрине и Topson, который вышел из отставки за четыре дня до старта.

В этом материале разберём, кто реально претендует на победу и за кем следить.

Триумф PARIVISION на Esports World Cup 2026 Фото: EWC

1. PARIVISION

Состав PARIVISION

Алан Satanic Галлямов

Владимир No[o]ne Миненко

Евгений Noticed Игнатенко

Эдгар 9Class Налтакиян

Андрей Dukalis Куропаткин

Клемент Puppey Иванов (тренер). Алан Satanic ГаллямовВладимир No[o]ne МиненкоЕвгений Noticed ИгнатенкоЭдгар 9Class НалтакиянАндрей Dukalis КуропаткинКлемент Puppey Иванов (тренер).

PARIVISION — главный фаворит The International 2026. После прихода Клемента Puppey Иванова на позицию тренера в январе команда выиграла DreamLeague Season 29 в мае, а затем доминировала на Esports World Cup в июле, проиграв всего три карты за весь турнир и победив BetBoom 3-1 в гранд-финале.

18-летний Алан Satanic Галлямов – один из главных претендентов на звание лучшего керри-игрока мира прямо сейчас. На EWC он показал самый высокий средний GPM на турнире. Если Satanic возьмёт Эгиду, то станет самым молодым чемпионом TI со времён Ильи Yatoro Мулярчука в 2021 году. А Владимир No[o]ne Миненко на мидлейне — звезда Virtus.pro образца 2017-2018 годов – ждал своего большого шанса несколько лет.

PARIVISION попала на этот The International через квалификации, а не по прямому инвайту — но при этом приезжает в Шанхай с самым убедительным послужным списком среди всех 16 участников. Каждый игрок в этом ростере ещё ни разу не поднимал над головой Эгиду.

Team Yandex на BLAST Slam Фото: BLAST

2. Team Yandex

Состав Team Yandex

Алимжан Watson Исламбеков

Илья Chira JUNIOR Хиртсов

Дмитрий DM Дорохин

Мартин Saksa Саздов

Арман Malady Оразбаев

Александр Accell Литвиненко (тренер). Алимжан Watson ИсламбековИлья Chira JUNIOR ХиртсовДмитрий DM ДорохинМартин Saksa СаздовАрман Malady ОразбаевАлександр Accell Литвиненко (тренер).

Team Yandex – самая стабильная команда сезона. С декабря 2025 года ростер вышел в пять крупных международных финалов и выиграл три из них: DreamLeague Season 27, PGL Wallachia Season 7 и BLAST Slam VII. Мало кто в истории Dota 2 мог поддерживать такой уровень на протяжении полугода.

Team Yandex получила прямой инвайт заслуженно: это единственная команда, которая стабильно находилась в топ-3 каждого тир-1 турнира в 2026 году.

Однако есть нюанс. На EWC Team Yandex финишировала третьей, уступив BetBoom в нижней сетке. Мартин Saksa Саздов после турнира признал, что в команде были проблемы с коммуникацией. Вопрос в том, хватит ли Team Yandex именно на финальные матчи — или она снова остановится в шаге от главного трофея.

BetBoom Team на EWC 2026 Фото: EWC

3. BetBoom Team

Состав BetBoom Team

Илья Kiritych~ Ульянов

Данил gpk~ Скутин

Матвей MieRo Васюнин

Виталий Save- Мельник

Владислав Kataomi` Семёнов

Анатолий Boolk Иванов (тренер). Илья Kiritych~ УльяновДанил gpk~ СкутинМатвей MieRo ВасюнинВиталий Save- МельникВладислав Kataomi` СемёновАнатолий Boolk Иванов (тренер).

BetBoom Team – третий главный фаворит и, возможно, самая непредсказуемая команда турнира. В лучшие дни этот состав способен обыграть кого угодно: на PGL Wallachia Season 8 она взяла титул, а на EWC не проиграла ни одной карты за весь плей-офф, уступив лишь PARIVISION в гранд-финале.

На первой карте финала EWC Матвей MieRo Васюнин на Timbersaw выдал доминирующую игру — BetBoom забрала её уверенно. Но PARIVISION всё равно закрыла серию 3-1.

Проблема BetBoom в том, что с такой же вероятностью она может провалиться, как это случилось на ESL One Birmingham 2026. В один день она разносит фаворитов, в другой — проигрывают андердогам. Для TI такая нестабильность — и главная сила, и главная слабость.

Team Falcons на The International 2025 Фото: Valve

4. Team Falcons

Состав Team Falcons

Оливер skiter Лепко

Станислав Malr1ne Поторак

Аммар ATF Аль-Ассаф

Андреас Cr1t- Франк Нильсен

Цзинцзюнь Sneyking У

Кёртис Aui_2000 Линг (тренер).

Team Falcons выиграла TI 2025, победив Xtreme Gaming 3-2 в гранд-финале, и привезла в Шанхай тот же самый ростер. Полная сыгранность — их главное оружие.

Но текущая форма оставляет вопросы. Третье место на PGL Wallachia Season 8, четвёртое – на DreamLeague Season 29 и лишь седьмое – на Esports World Cup — это не тот послужной список, с которым обычно защищают Эгиду.

Молодое ядро из Аммара ATF Аль-Ассафа и Станислава Malr1ne Поторака по-прежнему способно на бесстрашные камбэки, а Андреас Cr1t- Нильсен остаётся одним из лучших в мире на четвёртой позиции. Falcons знает, каково побеждать на TI — и этот опыт нельзя недооценивать. Однако, объективно говоря, она сейчас на ступень ниже топ-3.

Фото: ESL

5. LGD Gaming

Состав LGD Gaming

Юма Yuma Лангле

Топиас Микка Topson Таавитсайнен (стендин)

Адриан Wisper Сеспедес Доблес

Тьяго Thiolicor де Оливейра Кордейро

Матеус KJ Сантос Джанглс Диниз

Игор kaffs Эстевао (тренер). Юма Yuma ЛанглеТопиас Микка Topson Таавитсайнен (стендин)Адриан Wisper Сеспедес ДоблесТьяго Thiolicor де Оливейра КордейроМатеус KJ Сантос Джанглс ДинизИгор kaffs Эстевао (тренер).

За четыре дня до старта The International 2026 17-летний перуанский мидер Сантьяго TaiLung Агуэро Густаво получил бан от PGL на все будущие турниры за договорные матчи. LGD оказалась в безвыходном положении — и на помощь пришёл двукратный чемпион TI Топиас Topson Таавитсайнен.

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Финн не выступал на профессиональной сцене с TI 2024, где финишировал третьим с Tundra Esports. После этого он ушёл в армию и не возвращался к соревнованиям, ограничиваясь стримами и неудачной попыткой пройти открытые квалификации на TI 2026.

Ирония невероятная: на TI 2018 и TI 2019 Топсон в составе OG обыгрывал PSG.LGD в обоих финалах. Восемь лет спустя LGD зовёт его спасать свой турнир.

Топсон присоединяется к южноамериканскому ядру, построенному вокруг бывших игроков HEROIC — Yuma, Wisper и KJ. В прошлом году этот ростер финишировал в топ-6 TI, что является лучшим результатом для южноамериканской команды в истории турнира.

Плюсы очевидны: Топсон уже побеждал на самой большой сцене. Минусы тоже есть: он вне регулярной соревновательной практики больше года. Сценарий, где Топсон берёт третью Эгиду с командой, в которую попал за четыре дня до старта, кажется фантастикой. Но это TI — здесь невероятное случается регулярно.

Team Spirit Фото: EWC

Кого ещё стоит держать в уме

За пределами пятёрки фаворитов на TI 2026 хватает команд, способных испортить жизнь любому из них — вопрос лишь в том, насколько стабильно они смогут это делать на протяжении всего турнира.

Первое название, которое приходит в голову, — Team Spirit. Илья Yatoro Мулярчук и Магомед Collapse Халилов уже дважды поднимали над головой Эгиду (2021, 2023), и третья победа сделала бы Team Spirit первой организацией в истории с тремя титулами TI. Однако за последний год состав пережил серьёзные перемены: молодая саппорт-линия с Алексеем not me Космыниным и Александром rue Филиным ещё набирает сыгранность.

Рядом со Team Spirit в этой категории стоит Team Liquid. Победа в Шанхае сделает Team Liquid первой организацией с тремя TI (2017, 2024). Михал Nisha Янковский остаётся одним из лучших мидеров мира, а ветераны miCKe и Boxi привносят опыт, который не купишь. Но для Эгиды нужен качественный скачок, а его пока не было видно в этом году.

Отдельная история — три китайские команды, которые будут играть перед родными трибунами. Xtreme Gaming — финалисты прошлогоднего TI, проигравшие Falcons 2-3 в пяти картах. Ван Ame Чунью – легенда региона, а фактор домашней арены нельзя недооценивать. Результаты сезона у Xtreme были неровными, но команда с опытом прошлогоднего финала всегда опасна.

Vici Gaming вернулась на про-сцену в 2026-м и сразу же заявила о себе: на EWC она выбила Team Falcons и финишировала на четвёртом месте. Если форма EWC сохранится, то Vici станет одним из главных сюрпризов турнира. Третья китайская команда Team Resilience — самый загадочный участник TI: она не выступала ни на одном крупном международном турнире. Домашние стены помогут, но уровень соперников может оказаться запредельным.

Ван Ame Чунью Фото: Valve

Что можно сказать точно: PARIVISION, Team Yandex и BetBoom Team подходят к Шанхаю в лучшей форме среди всех участников. Если Эгида уедет в СНГ — это не станет сюрпризом. Шесть команд из региона на одном TI — такого не было никогда, и как минимум три из них реально претендуют на трофей.

Однако у The International есть одно свойство, которое отличает его от любого другого турнира в киберспорте: здесь всегда находится команда, которая ломает все расклады. В 2021-м это была Team Spirit. В 2018-м и 2019-м — OG. В этом году кандидатов на роль «той самой команды» хватает: Топсон в составе LGD, Falcons с опытом прошлогоднего чемпионства, Team Spirit с двумя Эгидами в витрине.

The International 2026 пройдёт с 13 по 24 августа в Шанхае.