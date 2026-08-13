Всё о призовом фонде The International 2026: сколько денег получит чемпион Dota 2

Лучшие команды на чемпионате мира в Китае точно не обидят.

Сегодня, 13 августа, в Шанхае стартовал The International 2026 — главный чемпионат по игре Dota 2. С самого начала турнир от Valve заявил о себе как об одном из важнейших киберспортивных турниров: во многом благодаря рекордным призовым для победителей и призёров.

Уже на первом турнире в Кёльне чемпионы из NAVI выиграли сумасшедшую по тем временам сумму в $ 1 млн. А на юбилейном, 10-м «Инте» российская Team Spirit забрала более $ 18 млн — это и сейчас самый большой приз в истории турниров по видеоиграм.

В последние годы призовой фонд The International стал ощутимо скромнее. Так сколько получит лучшая команда по Dota 2 в этом году — и почему «Инт» со временем ушёл в тень на фоне других киберспортивных событий?

История призовых на The International

В августе 2011 года компания Valve привезла на выставку gamescom в Кёльне свою новую игру. Чемпионат с огромным призовым фондом на $ 1,6 млн оказался крайне удачным промо для Dota 2 — хотя в той версии хватало багов и недочётов, об уникальном киберспортивном ивенте говорил весь мир.

Через несколько лет разработчики «Доты» удивили ещё одним новым решением, которое сейчас используют почти во всех соревновательных играх. Valve позволила обычным игрокам самим увеличивать призовой фонд TI за внутриигровые покупки — взамен те получали уникальные предметы, доступ к новым режимам и другие подарки.

Если в начале стартовый призовой фонд увеличивался лишь в два-три раза, то с середины 2010-х краудфандинг заработал на полную мощь. Компендиум The International стал главным событием года даже для тех, кто не интересовался киберспортом — а сам турнир каждый раз бил свой же рекорд по самому большому призовому фонду.

Награды за покупку компендиума к The International 2019 Фото: Valve

Пик пришёлся на юбилейный The International 2021: из-за пандемии турнир переносили, а сам ивент с боевым пропуском растянулся почти на полгода. Всё это время игроки продолжали донатить и в итоге смогли увеличить призовой фонд на рекордные $ 40 018 195 . Большую часть этих денег выиграла Team Spirit — более $ 18 млн.

Повторить успех в следующем году уже не вышло: событие было короче, награды стали менее уникальными, да и сама Dota 2 начала терять позиции на фоне других развлечений. На TI11 в Сингапуре команды разыграли «лишь» $ 18 млн, а впоследствии призовой рухнул до $ 3 млн — и продолжает оставаться на этом уровне последние четыре сезона.

Хотя The International по-прежнему одно из самых ярких киберспортивных событий, теперь доходы чемпионов и призёров немногим выше, чем на других топ-ивентах. Для сравнения: на Кубке мира по $ 3 млн разыгрывают сразу в трёх играх — Honor of Kings, PUBG Mobile и MLBB.

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Призовые The International по годам Фото: «Чемпионат»

Почему падает призовой фонд The International

Снижение популярности самой Dota 2 стало одной из, но не главной причиной кризиса «Инта». Средний месячный онлайн составляет более 500 тысяч уникальных игроков, финалы главных турниров всё ещё способны собирать большое число зрителей — говорить о смерти «Доты» слишком рано.

Однако после рекордного The International 10 разработчики из Valve изменили подход к турниру. Если раньше «Инт» был связан с главным игровым ивентом года, то сейчас киберспорт и обычная «Дота» строго разделены. После переходного турнира в Сингапуре компендиум вернулся к истокам и стал тем, чем был в 2013-м.

Раньше многие игроки в Dota 2 даже не понимали, что повышают призовой фонд какого-то турнира — просто покупали уникальные красивые предметы, сокровищницы и другие элементы большого ивента. Часто в компендиуме тестировали новые функции и режимы: а принять участие могли только те, кто вложился в призовой фонд TI.

С 2023 года в компендиум стали включать только контент, который интересен зрителям The International: наборы команд, карточки игроков, тематические предметы и другие виртуальные атрибуты чемпионата. Да и выходить такое обновление стало за пару недель до старта «Инта» — поэтому призовой фонд увеличивается максимум вдвое.

Теперь окно события в игре выглядит куда скромнее, чем 10 лет назад Фото: Valve

Каким будет призовой фонд The International 2026

В этом году система не изменилась. Valve устанавливают начальную планку на уровне $ 1,6 млн, а дальше сумму увеличивают игроки в Dota 2 — в призовой фонд идёт 30% от продаж наборов команд-участниц и комментаторов турнира.

Однако ещё до старта The International 2026 обогнал турниры 2024 и 2025 годов. На момент публикации призовой фонд TI15 составляет уже более $ 2 900 000.

Окончательная сумма определится после финального дня турнира, то есть станет известна 23 августа. До этого времени у всех желающих ещё есть возможность купить наборы «Инта» и пополнить призовой фонд — по прогнозам, при нынешних темпах роста он может составить от $ 3,2 млн до 3,5 млн и даже стать самым большим за последние четыре года.

Призовой фонд TI15 по состоянию на 13 августа Фото: Valve

Это произошло благодаря повышенному интересу к TI в Китае, а также ярким фразам от талантов (многие покупают наборы только ради голосовых цитат, которые можно использовать в игре). Приятная мелочь — но ветеранам «Доты» остаётся лишь с грустью вспоминать лучшие времена.

Победитель TI 2026 получит 42,5% призовых — сейчас это более $ 1,2 млн (около 100 млн рублей). Вот сколько получат остальные (финальная сумма немного увеличится):

победитель — более $ 1 233 444;

финалист — более $ 377 342;

третье место — более $ 261 164;

участники плей-офф — от $ 115 тыс. до $ 174 тыс.

9-16-е места — от $ 14 тыс. до $ 52 тыс.

Пока каждый участник турнира обеспечил себе минимальный приз в $ 14 522 (более 1,2 млн рублей). Насколько это много для чемпионата мира по популярной видеоигре — каждый решит сам.

В прошлом году Team Falcons выиграла $ 1 224 732 на пятерых Фото: Valve

Огромный призовой фонд действительно стал важной деталью для популярности и турнира, и всей Dota 2. Однако главными элементами «Инта» всегда оставались яркие игры и уникальная атмосфера. И мы надеемся, что отсутствие рекордных сумм не помешает игрокам и фанатам получить удовольствие от турнира. Welcome to The International!