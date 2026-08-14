HBO переписал «Дом дракона»: главные отличия третьего сезона от книги Джорджа Мартина

В первом сезоне «Дома дракона» отличия от оригинала были незначительными, но уже во втором сценаристы переписали сюжет и мотивации персонажей. Там пророчество о «Песни Льда и Пламени» уже не просто упоминалось, а наспех перекроило мотивацию Деймона. В третьем сезоне отличий ещё больше, так что рассказываем о главных.

Осторожно: ночь темна, а текст полон спойлеров.

Алисента не сдавала Королевскую гавань

В сериале Алисента не желала войны и, насмотревшись на разгорячённых союзников, пошла на сделку с Рейнирой. Она отправила Вхагар в Харренхолл, сдала Королевскую гавань и позже вообще отправилась к Эймонду с ядом в руках.

В романе Золотые плащи тоже переметнулись к Деймону, своему бывшему лидеру. Но в остальном Чёрные брали столицу силой, а Алисента сдала город в момент, когда он уже фактически пал. Так и получается, что Алисента в шоу и оригинале — разные персонажи.

«Дом дракона» Фото: HBO

В Тамблтоне всё было иначе

Сюжет третьего сезона завязан вокруг Тамблтона. В первых эпизодах этот город захватил Ормунд Хайтауэр, а Чёрные его отбивали. Однако у Мартина всё было ровно наоборот. Армия Хайтауэра под прикрытием Дейрона и его дракона наступала на Королевскую гавань, а Тамблтон был преградой на пути. Так что оборонялись именно сторонники Рейниры — кстати, безуспешно.

«Дом дракона» Фото: HBO

Рейниру предали два всадника

В «Пламени и крови» битва за Тамблтон складывалась в пользу Чёрных. А потом случилось предательство, когда Ульф Белый и Хью Молот переметнулись к Хайтауэру. Верхом на драконах они спалили армию вчерашних союзников и подвергли город разрушению.

У HBO Рейниру предал только Ульф. Он тоже сжёг половину армии и устроил хаос в городе. Однако Хью пока сохраняет верность, пусть и сильно страдает — всё же в битве погибла его жена. Возможно, в будущем Хью станет мстить Ульфу. Или тоже сменит сторону, ведь преданность Рейнире ничего не принесла.

«Дом дракона» Фото: HBO

Корлис не попадал в плен

В шестом эпизоде Хайтуэр захватил Корлиса Велариона и держал его в Тамблтоне. Зачем? Чтобы армия Веларионов нервничала и думала дважды, помогая Рейнире. Однако значимость этого хода сомнительная: Корлис ничем не помог и вскоре благополучно освободился.

В оригинале Корлис вообще не был в плену, а спокойно сидел в столице и выполнял обязанности десницы. За решёткой он окажется позже — не в Тамблтоне, а в ином месте и при других обстоятельствах.

«Дом дракона» Фото: HBO

Хелейна не беременела

Рейнира держала Алисенту и её дочь в собственном замке. Условия приличные, отношения с новой королевой терпимые. Вот только Хелейна оказалась беременной, а новые претенденты на трон Чёрным не нужны. Это толкает Алисенту сначала на неудачный побег, потом на мрачную сделку: смерть Эймонда от рук матери в обмен на жизнь Хелейны и наследника.

В первоисточнике пророчица не была беременной, а её мать не ездила в Харренхолл, чтобы отравить сына. Правда, на исход это не повлияло: Хелейна не справилась с гибелью сына, которого вычеркнули из сериала, и ровно так же покончила с собой. К слову, у этой смерти будут серьёзные последствия, но их, вероятно, оставили на следующий сезон.

«Дом дракона» Фото: HBO

Рейна не приручала Овцекрада

В «Доме дракона» Рейна страдала из-за отсутствия дракона. Поэтому воспользовалась шансом, когда нашла Овцекрада, дикого огнедышащего монстра. Девушка долго кормила его, оседлала и даже ринулась в битву при Глотке. Увы, Овцекрад оказался неуправляемым: он спалил часть союзного флота и обрёк сына Рейниры на смерть. Затем стал причиной разлада между королевой и Деймоном. Последний защищал дочь и не открывал супруге её тайну.

В «Пламени и крови» у Овцекрада другой всадник — простолюдинка Неттис. Дракон её слушался и успешно участвовал в битвах, а сама девушка стала любовницей Деймона, чем разозлила Рейниру. Королева велела убить Неттис, но всадница скрылась в Лунных горах и пережила войну. Горные жители даже поклонялись ей и образовали тот самый клан Обожжённых из «Игры престолов».

«Дом дракона» Фото: HBO

Рейнира не пряталась за пророчеством

В финале сезона Рейнира официально коронует себя, а затем произносит перед жителями пылкую речь. Там упоминает пророчество и намекает: для неё важен не трон, а возможность объединить королевства перед лицом общего врага.

Естественно, в оригинале о Белых Ходоках никто не переживал. Так что вся связь с «Песнью Льда и Пламени» — всего лишь сомнительный фансервис.