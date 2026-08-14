15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
EWC 2026. Групповой этап. День 3. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Статьи

Главные отличия сериала «Дом дракона» 3 сезон от книги «Пламя и кровь» Джорджа Мартина

HBO переписал «Дом дракона»: главные отличия третьего сезона от книги Джорджа Мартина
Святослав Лецкий
Как 3-й сезон «Дома дракона» переврал события книг
Комментарии
Предательство в Тамблтоне, судьба Неттис и яд для Эймонда.

В первом сезоне «Дома дракона» отличия от оригинала были незначительными, но уже во втором сценаристы переписали сюжет и мотивации персонажей. Там пророчество о «Песни Льда и Пламени» уже не просто упоминалось, а наспех перекроило мотивацию Деймона. В третьем сезоне отличий ещё больше, так что рассказываем о главных.

Осторожно: ночь темна, а текст полон спойлеров.
Материалы по теме
«Крёстный отец» от мира фэнтези. Каким получился третий сезон «Дома дракона»
«Крёстный отец» от мира фэнтези. Каким получился третий сезон «Дома дракона»

Алисента не сдавала Королевскую гавань

В сериале Алисента не желала войны и, насмотревшись на разгорячённых союзников, пошла на сделку с Рейнирой. Она отправила Вхагар в Харренхолл, сдала Королевскую гавань и позже вообще отправилась к Эймонду с ядом в руках.

В романе Золотые плащи тоже переметнулись к Деймону, своему бывшему лидеру. Но в остальном Чёрные брали столицу силой, а Алисента сдала город в момент, когда он уже фактически пал. Так и получается, что Алисента в шоу и оригинале — разные персонажи.

«Дом дракона»

«Дом дракона»

Фото: HBO

В Тамблтоне всё было иначе

Сюжет третьего сезона завязан вокруг Тамблтона. В первых эпизодах этот город захватил Ормунд Хайтауэр, а Чёрные его отбивали. Однако у Мартина всё было ровно наоборот. Армия Хайтауэра под прикрытием Дейрона и его дракона наступала на Королевскую гавань, а Тамблтон был преградой на пути. Так что оборонялись именно сторонники Рейниры — кстати, безуспешно.

«Дом дракона»

«Дом дракона»

Фото: HBO

Рейниру предали два всадника

В «Пламени и крови» битва за Тамблтон складывалась в пользу Чёрных. А потом случилось предательство, когда Ульф Белый и Хью Молот переметнулись к Хайтауэру. Верхом на драконах они спалили армию вчерашних союзников и подвергли город разрушению.

У HBO Рейниру предал только Ульф. Он тоже сжёг половину армии и устроил хаос в городе. Однако Хью пока сохраняет верность, пусть и сильно страдает — всё же в битве погибла его жена. Возможно, в будущем Хью станет мстить Ульфу. Или тоже сменит сторону, ведь преданность Рейнире ничего не принесла.

«Дом дракона»

«Дом дракона»

Фото: HBO

Корлис не попадал в плен

В шестом эпизоде Хайтуэр захватил Корлиса Велариона и держал его в Тамблтоне. Зачем? Чтобы армия Веларионов нервничала и думала дважды, помогая Рейнире. Однако значимость этого хода сомнительная: Корлис ничем не помог и вскоре благополучно освободился.

В оригинале Корлис вообще не был в плену, а спокойно сидел в столице и выполнял обязанности десницы. За решёткой он окажется позже — не в Тамблтоне, а в ином месте и при других обстоятельствах.

«Дом дракона»

«Дом дракона»

Фото: HBO

Хелейна не беременела

Рейнира держала Алисенту и её дочь в собственном замке. Условия приличные, отношения с новой королевой терпимые. Вот только Хелейна оказалась беременной, а новые претенденты на трон Чёрным не нужны. Это толкает Алисенту сначала на неудачный побег, потом на мрачную сделку: смерть Эймонда от рук матери в обмен на жизнь Хелейны и наследника.

В первоисточнике пророчица не была беременной, а её мать не ездила в Харренхолл, чтобы отравить сына. Правда, на исход это не повлияло: Хелейна не справилась с гибелью сына, которого вычеркнули из сериала, и ровно так же покончила с собой. К слову, у этой смерти будут серьёзные последствия, но их, вероятно, оставили на следующий сезон.

«Дом дракона»

«Дом дракона»

Фото: HBO

Рейна не приручала Овцекрада

В «Доме дракона» Рейна страдала из-за отсутствия дракона. Поэтому воспользовалась шансом, когда нашла Овцекрада, дикого огнедышащего монстра. Девушка долго кормила его, оседлала и даже ринулась в битву при Глотке. Увы, Овцекрад оказался неуправляемым: он спалил часть союзного флота и обрёк сына Рейниры на смерть. Затем стал причиной разлада между королевой и Деймоном. Последний защищал дочь и не открывал супруге её тайну.

В «Пламени и крови» у Овцекрада другой всадник — простолюдинка Неттис. Дракон её слушался и успешно участвовал в битвах, а сама девушка стала любовницей Деймона, чем разозлила Рейниру. Королева велела убить Неттис, но всадница скрылась в Лунных горах и пережила войну. Горные жители даже поклонялись ей и образовали тот самый клан Обожжённых из «Игры престолов».

«Дом дракона»

«Дом дракона»

Фото: HBO

Рейнира не пряталась за пророчеством

В финале сезона Рейнира официально коронует себя, а затем произносит перед жителями пылкую речь. Там упоминает пророчество и намекает: для неё важен не трон, а возможность объединить королевства перед лицом общего врага.

Естественно, в оригинале о Белых Ходоках никто не переживал. Так что вся связь с «Песнью Льда и Пламени» — всего лишь сомнительный фансервис.

«Дом дракона»

«Дом дракона»

Фото: HBO

Материалы по теме
Потери, месть и гибель династии: чего ждать от 4-го сезона «Дома дракона»
Потери, месть и гибель династии: чего ждать от 4-го сезона «Дома дракона»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android