«Ведьмак 3», «Мафия 3» и Kingdom Come: стоит ли играть в The Blood of Dawnwalker

При прохождении The Blood of Dawnwalker я не раз возмущался и отчаянно молил об отдыхе от вампирских дел. Потому что устал устраивать геноцид людей, зверей и монстров. Устал от однотипных заданий об уничтожении пиявочных болот. Устал от факта, что герой всего лишь прокачал навыки и как-то потратил бесценный день.

Вот только к финалу игра всё равно оставила чувство радости и большого приключения. В эпоху, когда индустрия слишком усердно опирается на проверенные механики, The Blood of Dawnwalker рискует и предлагает необычные и местами даже раздражающие идеи. Этим порождает нечто особенно ценное — новые впечатления.

The Blood of Dawnwalker: главное об игре

Название: The Blood of Dawnwalker.

Разработчик: Rebel Wolves.

Издатель: Bandai Namco.

Дата выхода: 3 сентября 2026 года.

Жанр: экшен-RPG.

Перевод: нет, только фанатские переводы на ПК.

Платформа: ПК, PlayStation 5, Xbox Series.

The Blood of Dawnwalker: как поиграть?

Игру можно приобрести примерно за 4000 рублей на ПК и консолях, но в зависимости от региона и формата (цифра или диск) цены могут быть выше.

Видео доступно на канале VK Play. Права на видео принадлежат компании Bandai Namco.

Теперь ты тайм-менеджер, Коэн

Мир The Blood of Dawnwalker чем-то напоминает наше Средневековье. В нём существовала Римская империя, спутники вспоминают мифы о минотавре, а знать классически презирает крестьян. Однако в этой альтернативной реальности есть вампиры — и в первом же синематике они захватывают власть, а следом начинают тиранию.

В конце пролога местные организуют мятеж, но провально. Герой становится необычным кровопийцей, которому не страшно солнце, а его семью берут в плен. Теперь на спасение родственников есть всего 30 дней.

Факт о 30 днях — главное, что нужно знать об игре. Дело вот в чём: квестов на карте полно, и каждый отнимает время. Помог слепому бедолаге нарубить дрова? Это займёт час. Зачистил аванпост? Минус три часа. И даже прокачка безжалостно откусывает время.

В таком формате у вас физически не выйдет зачистить карту на 100% и помочь вообще всем. В том же прологе нужно всего лишь добыть целебные травы, однако ещё вы можете поиграть с детьми и порадовать их хоть чем-то, побегать за сбежавшей свиньёй и заработать на необходимые расходы, позаниматься латынью с приятной дамой и полечить её спину, поискать украденное знамя и сильно помочь знакомой.

К слову, именно последний квест в список моих дел не поместился. Увы, последствия были такими себе: женщину жестоко казнили. Поэтому тайм-менеджмент в Dawnwalker — совсем не шутка.

Важно заметить: пролог — лучшая часть игры, где у любого решения есть быстрая отдача. Дальше тоже бывают моменты, когда герою говорят: приходи вот сюда ночью, но обязательно до конца недели. Если замотаешься и забудешь, то пожалеешь об этом. Однако чаще последствия выстреливают лишь к финалу саги, а это менее эффектный расклад. Если связь между «Не нашёл знамя» и «Женщину тут же убили» очевидна, то в развязке труднее сообразить: ты зря не подружился с дерзкой вампиршей и не выяснил предысторию злодея.

Опять же, за 30 дней вы при адекватном подходе выполните бо́льшую часть сайдов, но точно не все. Поэтому, глядя на карту, обычно не думаешь: «Пожалуй, сделаю вот это и вот это». Скорее выбираешь, от чего стоит отказаться. У меня точно есть время искать загадочный серебряный меч? Стоит ли соблазнять красивую травницу? Идти ли на охоту за опасным чудищем? И могу ли я сейчас спустить много часов на прокачку вампирского укуса и навыка ношения тяжёлой брони?

Признаюсь, поначалу таймер вводит в ступор. Я человек простой: если вижу знак вопроса в 100 метрах от героя, то всегда несусь к нему. А потом – к следующему вопросу. И к следующему. В общем, делаю всё, чтобы до титров добраться с легендарной экипировкой, максимальной прокачкой и без тумана войны на карте. Наверное, стоит обратиться к врачу, но я даже все вопросы на Скеллиге закрыл.

Тем временем The Blood of Dawnwalker говорит: «Так не пойдёт. Давай ты подумаешь и сделаешь выбор». Мне кажется, что именно ограничение добавляет игре осмысленности. Оно ненавязчиво подстёгивает, заставляет чем-то жертвовать и подкидывает дилеммы, которые другие разработчики сочли бы нонсенсом. Казалось бы, бессмысленно блокировать часть контента. Однако этот ход делает игру особенной. Не успел достаточно подготовить напарника? Сочувствуем, финальный босс его убьёт.

Самый популярный мод на ПК по игре, естественно, связан с таймером. При желании вы увеличите сроки до 90 дней или даже до 9999. Но я бы советовал получить базовый опыт и согласиться на стандартный таймер. Он и делает Dawnwalker странствием, о котором говоришь: «Как минимум это было необычно».