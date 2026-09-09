Ваша первая игра: во что точно стоит сыграть, даже если никогда этого не делали

Вы уже наверняка далеко не раз слышали про это: видеоигры давно перестали быть развлечением только для тех, кто способен часами обсуждать видеокарты, характеристики персонажей и количество кадров в секунду. Сегодня это полноценный способ рассказывать истории — со своими героями, мирами, музыкой и драматургией. Некоторые проекты и вовсе проще сравнить с сериалом, который можно не только смотреть, но и исследовать самому.

Подобные заявления уже давно заезженные и правдой стали давно: наверное, ещё на стыке поколений PS3 и PS4 в 2013 году. Однако меньшей правдой от этого они не стали: видеоигры сейчас — самая большая часть развлекательной культуры, в них играют сотни миллионов, и это число продолжает расти.

Понятие «геймер» уже давно перестало иметь какое-то значение: в том или ином виде играют все, никто даже не задумывается об этом. Однако сегодня мы хотим рассказать об играх, которые стоит попробовать осмысленно, потому что они достойны этого.

Если хочется большой истории

Clair Obscur: Expedition 33. Можно играть на ПК, PS5 и Xbox Series.

Игра рассказывает историю экспедиции, отправившейся остановить загадочную Художницу. Её мир сочетает элементы фэнтези с эстетикой французской прекрасной эпохи.

По факту перед нами пошаговая RPG, но сражения здесь требуют не только выбора подходящей способности. Игроку нужно реагировать на атаки противников, вовремя уклоняться и парировать их. Получается сочетание классической пошаговой системы и механик, которые требуют непосредственного участия.

Даже если вы обычно не интересуетесь RPG или тактикой, то Expedition 33 может заинтересовать прежде всего историей и визуальным стилем. Это тот случай, когда игру легко воспринимать как приключение с захватывающим сюжетом и невероятно приятными персонажами.

Clair Obscur: Expedition 33 Фото: Kepler

Если хочется космоса

Honkai: Star Rail. Можно играть на ПК, iOS, Android, PS5.

Совсем другие впечатления дарит Honkai: Star Rail — космическая ролёвка от авторов Genshin Impact из студии HoYoverse с пошаговыми сражениями и незабываемыми приключениями по различным мирам.

Здесь не требуется молниеносная реакция: во время боя можно спокойно оценить способности персонажей и выбрать подходящую тактику именно для вас. А между сражениями вы можете исследовать локации и проходить сюжет для развития истории. Игра, кстати, будет представлена на «Фандом Фесте ВКонтакте».

Honkai: Star Rail Фото: Hoyoverse

Если нравится мифология

Hades 2. Можно играть на ПК, PS5, Xbox Series, Switch 2, Switch 1.

Необязательно отправляться в далёкие миры, чтобы найти что-то необычное. В Hades 2 разработчики взяли мотивы древнегреческой мифологии и построили вокруг них динамичный экшен, где смерть — это часть сюжета и геймплея, а умирать здесь придётся часто.

Главная героиня Мелиноя снова и снова отправляется в Подземный мир, сражается с противниками и получает новые возможности для следующих попыток. Очередной забег позволяет лучше разобраться в боевой системе и постепенно продвигаться дальше.

Hades 2 Фото: Supergiant

Если хочется играть вместе

Split Fiction. Можно играть на ПК, PS5, Xbox Series и Switch 2.

Игры не обязательно должны быть одиночным занятием. Иногда лучший способ попробовать что-то новое — позвать друга и отправиться в приключение вдвоём. Split Fiction как раз создана вокруг этой идеи.

Это кооперативное приключение, рассчитанное на двух игроков: вместе им предстоит перемещаться между научно-фантастическими и фэнтезийными мирами, решать задачи и взаимодействовать с окружением. Особенно удобно, что играть можно как локально, так и онлайн.

Поэтому Split Fiction может стать хорошим вариантом для первого знакомства с играми — особенно если рядом есть человек, который уже привык к геймпаду.

Split Fiction Фото: Hazelight

Если хочется просто исследовать мир

Assassin's Creed Odyssey. Можно играть на ПК, PS4, PS5, Xbox Series и Xbox One.

Если ваша мечта — отправиться в захватывающее путешествие во времени, присмотритесь к Assassin's Creed Odyssey. События разворачиваются в Древней Греции времен Пелопоннесской войны, позволяя прикоснуться к гигантской и залитой солнцем интерактивной песочнице.

Главная прелесть «Одиссеи» для новичка — в чувстве абсолютной свободы. Можно бороздить лазурные волны Эгейского моря на собственном корабле под греческие баллады команды, исследовать затерянные острова, гулять по улицам античных Афин или разглядывать гигантские статуи богов.

Здесь нет жёстких рамок: вы вольны сами выбирать, кем быть — благородным героем или дерзким наёмником, вступать в открытые поединки или скрытно захватывать крепости. А если хочется просто любоваться архитектурой и пейзажами без напряжения, в игре есть гибкие настройки сложности и даже специальный режим виртуального «Интерактивного тура», превращающий её в красивейшую интерактивную энциклопедию.

Assassin's Creed Odyssey Фото: Ubisoft

Если хочется интерактивного фильма

Life is Strange. Можно играть на ПК, PS3, PS4, PS5, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series, iOS, Android, Switch 1, Switch 2.

Идеальная игра для человека, который никогда не брал в руки геймпад. Это практически сериал, где вы просто вникаете в трудности подростков, слушаете потрясающую музыку, принимаете сложные решения и манипулируете временем.

Особенность в том, что Life is Strange максимально драматична. В ней до жути интересно искать убийцу и просто зависать с подругой на свалке. Тревожно узнавать персонажа и потом за счёт внимательности отговаривать его от шага в пропасть. Восхитительно отматывать время назад, делать новые выборы и смотреть, что изменилось.

А ещё от прохождения трудно оторваться, потому что эпизоды завершаются классными клиффхенгерами. Так что посадите за Life is Strange новичка — и, вероятно, увидите его под утро с красными глазами и вопросом на устах: «Стоят ли сотни людей жизни одного дорогого мне человека?»

Life is Strange Фото: Square Enix

Если хочется взрослую историю о важном

The Last of Us. Можно играть на ПК, PS3, PS4 и PS5.

Если сбросить сложность, то новичок уверенно справится с прохождением, а в процессе поймёт: игры порой рассказывают истории, с которыми справится не каждая книга или фильм. Потому что это не герои на экране проходят через десятки трудностей и сотни боёв. В данном случае вы сами чувствуете несправедливость мира, спасаете ребёнка от зомби, сближаетесь с людьми и теряете их.

С таким раскладом спутница Элли перерастает рамки вымышленного персонажа. Когда она наконец учится свистеть, ты искренне радуешься. Когда она гладит жирафа, то испытываешь нежность. А когда её жизнь висит на волоске, то разрывается сердце.

The Last of Us приятно играется, рассказывает трогательную историю и за счёт интерактивности, погружения, смены настроений становится чем-то бо́льшим, чем банальное развлечение. Это уже искусство.

The Last of Us Фото: PlayStation Studios

Если хочется уюта и комфорта

Stardew Valley. Можно играть на ПК, PS4, PS5, PS Vita, Xbox Series, Xbox One, Switch 1, Switch 2, iOS, Android.

Stardew Valley

Симулятор жизни на ферме, где нельзя проиграть и необязательно с кем-то драться. Вы можете растить в огороде клубнику, заводить кур и овец, ловить рыбу и валить деревья ради нового забора. Или просто ходить на вечеринки, влюбляться и косплеить чилового парня, которому нет дела до покупки семян и продажи сезонных товаров.

Но вероятнее, что Stardew Valley станет уютным пожирателем времени, где дела просты и понятны и при этом не знают конца. Главное, что игра толком не наказывает. Ну опоздали вы в кровать, ну свалились от усталости посреди деревни — за доставку сонного тела всего лишь вычтут горстку монет. Так что на сложность вам не пожалуются. Скорее поблагодарят за очаровательное приключение.

Так, а с чего начать?

Самый просто способ: выбрать то, что вас хотя бы немного заинтересовало. Древняя Греция? Отлично, Assassin's Creed Odyssey должна закрыть любую потребность, которая может возникнуть с желанием увидеть те времена в их лучшем виде. Главное – понять, что хочется попробовать — а там уже пойдёт по накатанной.

Попробовать погрузиться в мир интерактивных развлечений можно будет 10 и 11 октября на «ЦСКА-Арене» в Москве, где пройдёт «Фандом Фест ВКонтакте» — фестиваль поп-культуры, который объединит поклонников кино, литературы, музыки и игр. Там будут представлены и видеоигры: может быть, вы найдёте там что-то для себя.

Среди прочего на фестивале впервые представят Arknights: Endfield — это свежий экшен с элементами RPG и стратегии, где игроки попадают на планету Талос II, которую можно исследовать, сражаться за своё выживание и создавать своё производство.

Arknights: Endfield Фото: GRYPHLINE

А какие игры вы считаете наиболее подходящими для новичков, которые только хотят прикоснуться к новому медиа? Расскажите в комментариях.