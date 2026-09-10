Чем отличается iPhone Duo от iPhone 18 Pro: на чём сэкономила Apple

Презентация iPhone Duo стала главным технологическим событием сезона. Первый складной смартфон Apple, фактически первый новый формат iPhone в истории после оригинального iPhone в 2007 году. Подобное не могло не вызвать бурный интерес.
Но про само устройство вы можете почитать в отдельных заметках, а в этой мы решили рассмотреть компромиссы, на которые пришлось пойти Apple, чтобы выпустить iPhone Duo — от чего отказались и что сделали проще, Сравнивать будем с iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, которые анонсировали одновременно.
Отличия корпуса и дисплея iPhone Duo
Конструкция-раскладушка диктует свои правила, поэтому габариты заметно отличаются от привычных смартфонов Apple.
- В сложенном виде iPhone Duo на 0,48 дюйма шире и на 0,1 дюйма толще iPhone 18 Pro, но при этом на 1,27 дюйма короче. В сложенном видео iPhone Duo на 0,24 дюйма шире и на 0,1 дюйма толще iPhone 18 Pro Max, но на 1,79 дюйма короче.
- Вес незначительно отличается: iPhone Duo тяжелее iPhone 18 Pro на 43 г и тяжелее iPhone 18 Pro Max на 5 г.
- Разное соотношение сторон экрана: у iPhone Duo на обоих дисплеях формат 4:3, тогда как у стандартных iPhone — 19.5:9. Но что интересно, благодаря этому iPhone Duo может подходить лучше для просмотра определённого видеоконтента, например, фильмов формата IMAX.
iPhone Duo идеален для просмотра «Одиссеи»
Фото: Apple
- Среди прочего у iPhone Duo нет кнопки Action, которую можно было настроить на любые действия через «Команды». Качелька громкости при этом на месте, как и кнопка включения, на которой также расположен датчик Touch ID для отпечатков пальцев.
- У iPhone Duo два дисплея: внешний — на 5,4 дюйма и внутренний — на 7,6 дюйма. У iPhone 18 Pro один экран — 6,3 дюйма, а у iPhone 18 Pro Max — 6,9 дюйма. Одним из ключевых отличий экрана iPhone Duo станет матовое покрытие, благодаря чему он будет поглощать свет и должен быть отлично видимым даже на самом ярком солнце.
iPhone Duo
Фото: Apple
Отличия камер iPhone Duo
Ключевым отличием нового смартфона стали камеры: тут пришлось отказаться от части привычных функций профессиональной линейки.
- Основных камер две — стандартная и широкая по 48 Мп, тогда как в iPhone 18 Pro также есть телеобъективная с оптическим зумом. Тут iPhone Duo может предложить только цифровое увеличение снимка.
- Фронтальная камера также упрощена: тут 12 Мп вместо более продвинутой 18 Мп у iPhone 18 Pro.
Основные камеры можно использовать для селфи
Фото: Apple
- Также на основных камерах нет переменной диафрагмы, более старая стабилизация и отсутствует адаптивная вспышка с регулировкой ширины светового луча.
- Убраны различные инструменты для настройки фотографий при съёмке: настройка диафрагмы, выдержки, баланса белого, гистограммы.
- iPhone Duo не может снимать пространственные фотографии и видео, а также ProRAW.
- Упрощены микрофоны: их стало меньше.
iPhone Duo можно использовать в полусвёрнутом состоянии
Фото: Apple
Другие отличия iPhone Duo
- Упрощена зарядка смартфона: нет поддержки регулируемого направления, из-за чего общая скорость зарядки — чуть ниже.
- iPhone Duo поддерживает стилус Apple Pencil: причём как на внешнем экране, так и на внутреннем.
Несмотря на ряд компромиссов, iPhone Duo в первую очередь создаётся для тех, кто занимается «потреблением контента», тогда как iPhone Pro и iPhone Pro Max всегда позиционировались как смартфоны для профессионалов с упором на функции.
Разделение экрана iPhone Duo
Фото: Apple
Продажи iPhone Duo стартуют 23 октября, а базовая модель на 256 ГБ будет продаваться за $ 1999. При этом iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max выходят 18 сентября, а цены начинаются от $ 1199 и $ 1299 соответственно.