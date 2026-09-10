Чем отличается iPhone Duo от iPhone 18 Pro: на чём сэкономила Apple

Один создан для просмотра контента, другой — для его создания.

Презентация iPhone Duo стала главным технологическим событием сезона. Первый складной смартфон Apple, фактически первый новый формат iPhone в истории после оригинального iPhone в 2007 году. Подобное не могло не вызвать бурный интерес.

Но про само устройство вы можете почитать в отдельных заметках, а в этой мы решили рассмотреть компромиссы, на которые пришлось пойти Apple, чтобы выпустить iPhone Duo — от чего отказались и что сделали проще, Сравнивать будем с iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, которые анонсировали одновременно.

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Отличия корпуса и дисплея iPhone Duo

Конструкция-раскладушка диктует свои правила, поэтому габариты заметно отличаются от привычных смартфонов Apple.

В сложенном виде iPhone Duo на 0,48 дюйма шире и на 0,1 дюйма толще iPhone 18 Pro, но при этом на 1,27 дюйма короче. В сложенном видео iPhone Duo на 0,24 дюйма шире и на 0,1 дюйма толще iPhone 18 Pro Max, но на 1,79 дюйма короче.

Вес незначительно отличается: iPhone Duo тяжелее iPhone 18 Pro на 43 г и тяжелее iPhone 18 Pro Max на 5 г.

Разное соотношение сторон экрана: у iPhone Duo на обоих дисплеях формат 4:3, тогда как у стандартных iPhone — 19.5:9. Но что интересно, благодаря этому iPhone Duo может подходить лучше для просмотра определённого видеоконтента, например, фильмов формата IMAX.

Apple специально для iPhone Duo полностью переработала iOS, сделав полноценную поддержку нового соотношения сторон для плавной работы всей системы, а также добавив поддержку Split View, позволив полноценно разместить на основном экране сразу два приложения. При желании их можно закрепить, чтобы переключаться на другие приложения и затем возвращаться обратно сразу к обоим.

iPhone Duo идеален для просмотра «Одиссеи» Фото: Apple

Среди прочего у iPhone Duo нет кнопки Action , которую можно было настроить на любые действия через «Команды». Качелька громкости при этом на месте, как и кнопка включения, на которой также расположен датчик Touch ID для отпечатков пальцев.

, которую можно было настроить на любые действия через «Команды». Качелька громкости при этом на месте, как и кнопка включения, на которой также для отпечатков пальцев. У iPhone Duo два дисплея: внешний — на 5,4 дюйма и внутренний — на 7,6 дюйма . У iPhone 18 Pro один экран — 6,3 дюйма, а у iPhone 18 Pro Max — 6,9 дюйма. Одним из ключевых отличий экрана iPhone Duo станет матовое покрытие , благодаря чему он будет поглощать свет и должен быть отлично видимым даже на самом ярком солнце.

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iPhone Duo Фото: Apple

Отличия камер iPhone Duo

Ключевым отличием нового смартфона стали камеры: тут пришлось отказаться от части привычных функций профессиональной линейки.

Основных камер две — стандартная и широкая по 48 Мп , тогда как в iPhone 18 Pro также есть телеобъективная с оптическим зумом. Тут iPhone Duo может предложить только цифровое увеличение снимка.

, тогда как в iPhone 18 Pro также есть телеобъективная с оптическим зумом. Тут iPhone Duo может предложить только цифровое увеличение снимка. Фронтальная камера также упрощена: тут 12 Мп вместо более продвинутой 18 Мп у iPhone 18 Pro.

Хоть фронтальная камера iPhone Duo куда проще, но благодаря своему формфактору для съёмок селфи можно использовать основные камеры, тем самым общее качество будет куда лучше, если снимать в таком формате.

Основные камеры можно использовать для селфи Фото: Apple

Также на основных камерах нет переменной диафрагмы, более старая стабилизация и отсутствует адаптивная вспышка с регулировкой ширины светового луча.

Убраны различные инструменты для настройки фотографий при съёмке: настройка диафрагмы, выдержки, баланса белого, гистограммы.

iPhone Duo не может снимать пространственные фотографии и видео, а также ProRAW.

Упрощены микрофоны: их стало меньше.

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iPhone Duo можно использовать в полусвёрнутом состоянии Фото: Apple

Другие отличия iPhone Duo

Упрощена зарядка смартфона: нет поддержки регулируемого направления, из-за чего общая скорость зарядки — чуть ниже.

iPhone Duo поддерживает стилус Apple Pencil : причём как на внешнем экране, так и на внутреннем.

Несмотря на ряд компромиссов, iPhone Duo в первую очередь создаётся для тех, кто занимается «потреблением контента», тогда как iPhone Pro и iPhone Pro Max всегда позиционировались как смартфоны для профессионалов с упором на функции.

Разделение экрана iPhone Duo Фото: Apple

Продажи iPhone Duo стартуют 23 октября, а базовая модель на 256 ГБ будет продаваться за $ 1999. При этом iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max выходят 18 сентября, а цены начинаются от $ 1199 и $ 1299 соответственно.