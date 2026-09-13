Диабло победил. Всё, что нужно знать про Diablo 5

Самым неожиданным анонсом BlizzCon 2026 стала новая Diablo: обычно компания не торопится с продолжением, и разработка каждой новой игры занимает (иногда некомфортно) много времени. В случае с Diablo 5 ситуация совершенно другая: игру представили спустя всего три года после Diablo 4, и её релиз состоится весной 2029 года.

При этом студия не ограничилась показом простого кинематографического трейлера: компания поделилась множеством подробностей грядущего экшена. Про это и поговорим в сегодняшнем материале.

Diablo 5: главное об игре

Название: Diablo 4.

Разработчик: Blizzard.

Дата выхода: весна 2029 года.

Жанр: ARPG.

Перевод: ожидается полный перевод на русский язык.

Платформа: ПК и, предположительно, консоли. : Blizzard.: весна 2029 года.: ARPG.: ожидается полный перевод на русский язык.: ПК и, предположительно, консоли.

Трейлер Diablo 5

Диабло победил

Предыдущие части серии Diablo всегда начинались с того, что мир на пороге гибели, и теперь героям надо собраться, чтобы вовремя победить надвигающееся зло. Однако Diablo 5 переворачивает концепцию: Диабло победил, мир повержен, вы оказываетесь в мире после конца света.

Этот концепт понравился разработчикам, потому что он даёт взглянуть на серию с другого угла — как геймплейно, так и сюжетно. Одним из важных нововведений станет возвращение процедурной генерации мира, таким образом, каждый раз окружение будет так или иначе меняться.

Незнание того, что впереди, всегда создаёт напряжение. В Diablo 5 всё, что находится в тумане войны за пределами единственной безопасной локации, будет меняться. Вы никогда не будете знать наверняка, где находятся противники, где тропинки и как лучше всего пройти к нужному месту.

При этом сам мир разрушен: города сровняли с землёй, крепости пали, да и выживших практически нет. Фактически перед нами предстаёт мир, который во многом погиб или подвержен порче. Всё это отражено в визуальном отображении локаций и персонажей.

Немногочисленные герои станут путешествовать по миру на караване, который в начале истории будет небольшим, но постепенно начнёт увеличиваться, когда к нему станут присоединяться новые персонажи — торговцы, кузнецы, герои и тому подобное. Основные дополнительные сюжетные миссии будут связаны с жителями каравана.

Одним из обитателей каравана станет алчный гоблин, которого в прошлых играх мы регулярно пинали ради интересного лута. Здесь он предстанет полноценным героем.

Алчный гоблин Фото: Blizzard

Ещё команда хочет дать больше экранного времени самому Диабло: обещают, что в этой игре он «много говорит», в том числе пафосных фразок. Разработчики стремятся к тому, чтобы мировоззрение злодея в какой-то момент могли хотя бы чуть-чуть разделять игроки: «А вдруг у него есть логика?». Но антигероем или «непонятным героем» Диабло делать не станут: это всё ещё самое абсолютное зло, просто мы чуть лучше начнём понимать его. Также в сюжете будут Лилит и Мефисто.

Диабло не должен стать просто финальным боссом, ведь мы уже делали это много лет. Нам показалось интересным представить мир, где другие герои попытались остановить Диабло — и не смогли, из-за чего он победил. А вы уже попадаете в мир, который проиграл.

События Diablo 5 разворачиваются спустя семь лет после конца света, а относительно общего таймлайна вселенной — спустя 100 лет после финала Diablo 4. Основным местом действия станет Вестмарш.

Масса классов и новый инвентарь

Хотя до релиза ещё пара лет, но Blizzard уже раскрыла первые классы:

Охотник на демонов (Diablo 3);

Монах (Diablo 3);

Чумной рыцарь (новичок).

Уже обещано, что на старте продаж у Diablo 5 появится рекордное число классов — это будет отражено не только в их количестве, но и в возможности настраивать под себя. Обещают очень гибкую прокачку, где из одного класса можно собирать массу интересных билдов.

Инвентарь также ожидают большие переработки: к примеру, планируют вернуть более детальные требования характеристик к предметам, а предметы в рюкзаке могут занимать множество клеток: в первую очередь доспехи и оружие. Это нужно учитывать. Из Diablo 2 вернут комплекты снаряжения.

В целом Blizzard не просто так раскрывает так много деталей игры так рано: план — детально рассказывать об игре, чтобы с учётом отзывов поклонников корректировать их до релиза. Именно поэтому и саму игру представили за 2,5 года до выхода. В следующем году появятся первые большие блоги.

Наша задача — сделать игру, в котору