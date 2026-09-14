А24 сняла грайндхаус: «Натиск» Адама Вингарда — это дико стыдный, но чистый кайф

В мире «Натиск» встретили со словами: «Вот умора, A24 выпустила би-муви из начала нулевых». Это абсолютная правда, ведь кино прямолинейное, во многом поверхностное и не парится о сюжете.

Но ещё в «Натиске» есть стиль и повышенный градус безумия. Мне этого хватило, чтобы получить удовольствие, пусть и немного стыдное. Простите, но не могу устоять, когда красивая девушка хватает бензопилу, а затем с ярост