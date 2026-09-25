Лучшая премьера для семьи: все будут в восторге от нового «Барашка Шона»

Мне очень нравится «Уоллес и Громит», где впервые появился Барашек Шон. Но вот сольные приключения самого пушистика пролетели мимо. И когда я смотрел новую часть вместе с детьми, то немного переживал. А зайдёт ли юному поколению пластилиновая анимация? Не смутит, что персонажи говорят исключительно нечленораздельно? Не покажутся ли монстры и тема Хэллоуина жутковатой?

Спойлер: тревога была напрасной, а в семейном расписании появилась новая задача — посмотреть всего «Барашка Шона». Потому что новое «Чудище лохматое» — восторг для людей любого возраста.

«Барашек Шон и Чудище Лохматое»: главное о мультфильме

Название: «Барашек Шон и Чудище Лохматое» (Shaun the Sheep: The Beast of Mossy Bottom).

Авторы: Стив Кокс, Мэттью Уокер.

Актёры: Джастин Флетчер, Джон Спаркс, Кейт Харбор и другие.

Дата выхода в России: 29 октября 2026 года.

Жанр: комедия, семейный.

Страна: Великобритания.

«Барашек Шон и Чудище Лохматое»: где смотреть?

Официальные показы в России стартуют 29 октября.

Видео доступно на канале «Вольга про кино». Права на видео принадлежат компании Aardman Animations.

Хорроры ещё не были такими милыми

Понятия не имею, чем Барашек Шон занимался в сольных приключениях, но в 2026-м он угодил в хоррор. Начиналось всё радостно: вот-вот наступит Хэллоуин, во дворе выросли крутые тыквы, все готовятся к празднику. Однако происходит пара несчастий: после одного инцидента все тыквы пропадают, а после второго на районе появляется лохматое чудище.

«Барашек Шон и Чудище Лохматое» Фото: Aardman Animations

Тема Хэллоуина сама по себе мне надоела, но именно в «Барашке Шоне» бесконечно увлекла. Её подали достаточно мило и смешно, чтобы дети не напугались. А ещё наполнили таким количеством отсылок на поп-культуру, что любой взрослый вдоволь насмеётся. Здесь есть любовные признания к «Франкенштейну», «Дракуле», «Техасской резне бензопилой», «Ночи живых мертвецов» — и как же они хороши.

Мой любимый эпизод вдохновлён «Психо» Альфреда Хичкока. В мультфильме тоже есть сцена с ванной. Там персонажи тоже видят за занавеской приближающийся жуткий силуэт. И даже музыка такая же напряжённая — с резкими режущими звуками. Естественно, забившиеся в ванну барашки трясутся от ужаса — как и мои дети были слегка напуганы. Честное слово, страсти такие, что я им глаза хотел закрывать.

Но знали бы вы, насколько комичная развязка эпизода — прямо до оглушительного хохота. И рождается шутка как раз за счёт контраста, когда милый и пушистый Барашек Шон аккуратно ступает на территорию хоррора, заигрывает с классикой жанра и затем выдаёт блестящую шутку. Причём она работает и для тех, кто не слышал о Хичкоке, и для аудитории, которая вздрогнет от упоминания «Психо».

«Барашек Шон и Чудище Лохматое» Фото: Aardman Animations

Я особенно оценил заигрывания с культовыми ужасами, однако в мультфильме и классического юмора хватает. Вот пушистик косплеит злого учёного, заливается безумным смехом и, кажется, получает от нового образа невиданное удовольствие. Но ты-то знаешь, какой он добрый, и минуту назад видел его доброе сердце — от этого и улыбаешься. А вот курьер доставил заказ прямо в лапы жуткого чудища и, естественно, в дикой панике побежал.

Однако в процессе остановился и сфоткал посылку — ну надо же показать начальству, что работа выполнена.

Ещё барашки устраивают грандиозные музыкальные номера, неуклюже попадают в ловушки, комично падают в обморок и своим очарованием создают тёплый осенний фильм. Несмотря на монстра в сюжете и каплю хоррора, внутри после просмотра ощущение уюта.

«Барашек Шон и Чудище Лохматое» Фото: Aardman Animations

Вообще, хвалить Шона можно долго. За потрясающие покадровые съёмки, где художники проделали ошеломительную работу. За пластилиновую анимацию, где вместо привычных пёстрых красок — успокаивающая мягкость. За чувство вкуса, когда 9 из 10 шуток бьют в цель. Но лучше я оставлю вам простор для удивления и всего одну рекомендацию: когда начнутся сеансы, возьмите детей и сходите в кинотеатр.

«Барашек Шон и Чудище Лохматое»: стоит ли смотреть?

Рекомендации к просмотру вечно сопровождаются каким-либо условием. Смотрите это, если хотите развлечь семью. Вот это — если хотите пощекотать нервы. А это — если ищете лёгкое развлечение на вечер.

Но я не знаю, какие требования выставлять к «Барашку Шону». Кажется, что он сработает для детей и взрослых, ценителей хоррора и комедий, любителей прямолинейности и припрятанной мудрой мысли. Так что ответ однозначен: да, мультфильм стоит смотреть.

Оценка мультфильма «Барашек Шон и Чудище Лохматое» — 9 из 10

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