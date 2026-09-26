Чем закончится сериал «Укрытие»

В конце третьего сезона в «Укрытии» появились ответы на главные тайны. Пока их подают намёками, однако и там полно ужасов и безумия. Если не готовы долго ждать финальный сезон, то мы со спойлерами раскрываем все сюжетные повороты.

Это ваше единственное предупреждение: дальше будут спойлеры.

Какими были предпосылки апокалипсиса?

Всё началось, когда задолго до строительства укрытий люди изобрели медицинских наноботов. Это крохотные роботы, которые попадали в организм человека и лечили его, продлевали жизнь, казались абсолютным чудом. Нет, они не стали лекарством от всех болезней и не давали бессмертия. И всё равно казались прорывом в медицине.

Но раз наноботы могут лечить людей, то могут и убивать. Чтобы превратить медицинских роботов в военных, много времени не понадобилось. Тот самый удар по США, который в прессе назвали грязной бомбой, на деле был иранской атакой наноботами. Америка ответила вылетом Шарлотты Кин и её группы в Иран. Миссию затеяли, чтобы понять возможности враждебных наноботов, вычислить лабораторию и подорвать её ядерным ударом.

Вот только главный вопрос никуда не делся: если в Иране создали злых наноботов, то почему другим странам не удастся то же самое? Политик Розалинд Турман была уверена, что удастся. В её глазах мир стоял на краю и неизбежно шёл к вымиранию. Всё-таки люди изобрели оружие, от которого не защитит ни одно лекарство. Рано или поздно кто-нибудь выпустит его и устроит конец света.

Та самая Розалинд Турман Фото: Apple

Как случился апокалипсис?

Турман считала апокалипсис неизбежным, поэтому взялась за строительство 50 укрытий. Это изолированные бункеры, где отобранные люди могли прожить 500 лет и потом выйти на поверхность. В сериале проекту помогал эпатажный миллиардер Пер Стенсен, однако в книгах его не было — именно Турман оказалась главным двигателем проекта.

Но вот вопрос: в каком мире оказались бы выходцы из укрытий? В том, где выжившие озлоблены и по-прежнему убивают друг друга? Турман такой расклад не оценила, поэтому организовала массовый геноцид человечества. Всё равно ведь люди, по её мнению, скоро устроят конец света.

Сначала она начала ядерную войну. В результате люди видят ядерные грибы, несутся к убежищам и не задают лишних вопросов: они же видели, что на поверхности — разруха и радиация. Однако взрывы — лишь ширма. На деле по планете уже раскидали тех самых военных наноботов: они атакуют людей и выкашивают почти всё население Земли. Известно, что выжившие остались и за пределами укрытий, но их мало.

Так Турман сама нанесла сокрушительный удар по всему населению, а избранных заперла под землёй. Выпустить людей на поверхность планировали через 500 лет, к тому моменту последние наноботы должны были распасться.

Ядерный взрыв не был главной проблемой Фото: Apple

В чём истинный смысл укрытий?

К началу сериала жизнь на поверхности относительно наладилась. Там полно зелени и вполне себе чистый воздух. Но почему тогда вокруг укрытий — жуткая пустошь, а смельчаки делают вдох и умирают? Дело в том, что над дверями специально распыляют вредных наноботов — и делают это из Укрытия №1. То есть все люди вполне могли бы выйти и нормально жить, однако убивает их не природа, а человек из главного бункера.

На деле Турман просто затеяла безумный эксперимент. Она планировала уничтожить 49 укрытий и на свободу выпустить жителей всего одного. Счастливый билет получило бы то убежище, где живут самые покладистые люди. Те, что слушались правил, не поднимали мятежи, не убивали друг друга. По задумке, они заселили бы планету и построили такую цивилизацию, которая никогда не устроит конца света. А вот для остальных укрытий планировалась та самая мера предосторожности, когда через трубу подаётся газ со смертельными наноботами.

Вот только трудно соблюдать устав, сохранять хладнокровие и даже убивать людей, если помнишь о жизни до апокалипсиса. Именно поэтому в воду периодически добавляют препараты, стирающие память, а предметы прошлого — под запретом. Любое напоминание о былом пробуждает воспоминания — так, Дэниел Кин хладнокровно уничтожал толпы мятежников, но изменился, когда вспомнил о жене Хелен Дрю.

Дэниел Кин Фото: Apple

Как всё закончится?

В Укрытии №1 полно людей, которые придумали весь план и до сих пор живы благодаря криосну и наноботам. Среди них и политик Турман, и Дэниел Кин, который даже свою сестру не узнаёт. Однако, вспомнив жену и прошлую жизнь, Дэниел постепенно становится прежним.

К тому же супруга Дэниела когда-то попала в Укрытие №18 — причём беременной. Поэтому в сериале есть вероятность, что Джульетта — его родная кровь. Когда Турман решает уничтожить мятежников из 18-го убежища, Дэниел выходит из-под контроля. В конце концов он взрывает главный командный центр вместе с Турман и остальными злодеями.

Укрытие №18 всё же уничтожат, но Джульетта и часть жителей успеют перейти в соседний бункер. А там узнают об особом месте с огромными запасами воды и еды, где должно восстанавливаться человечество. Поэтому Джульетта откажется от мести и поведёт своих людей в безопасную зону — и в итоге добьётся своего.