Это настоящая Control 2: чем удивляет самая смелая игра в истории Remedy

Control Resonant — игра, которая полна противоположностей во всех смыслах. Если говорить про фундаментальные механики, то тут полно вещей, которые безоговорочно радуют, из-за чего она невероятно затягивает и не отпускает до самых титров — какой бы избитой эта фраза ни была.
Однако также тут хватает проблем или особенностей, которые могут вымораживать вплоть до «рейдж квита» и побега на улицу, чтобы потрогать траву.
Control Resonant: главное об игре
Платформы: ПК, PS5, Xbox Series.
Разработчик: Remedy.
Дата выхода: 24 сентября 2026 года.
Перевод: русский текст.
Жанр: сюжетное приключение.
Это сиквел с большой буквы
До релиза кому-то могло показаться, что Control Resonant — это просто ответвление серии, другая часть истории в мире за брата главной героини оригинала. Однако спешу скорректировать ожидания: Control Resonant — это Control 2. Это сиквел с большой буквы, которыми индустрия в последние годы не балует: куда чаще в продолжениях мы видим нечто в духе «дополнения за полную цену», когда сама игра фактически остаётся прежней, лишь дополняя новой историей.
Control Resonant совсем не такая. Она берёт за основу уже знакомую вселенную и переворачивает её с ног на голову. Вместо местами клаустрофобного Старинного дома — целые районы Нью-Йорка. Вместо стрельбы — сражения с рукопашным оружием. Вместо сестры в главной роли — брат.
Меня Control Resonant ещё до релиза привлекала тем, что она намерена показывать всё странное из оригинальной Control, но что тогда мы читали только в записках или видели издалека. Оригинал ощущался скромным в своих возможностях, однако старательно заиграл с воображением игрока, обрисовывая или намекая на какие-то большие события или странности, которые сейчас показать не могут. Сиквел же с первой секунды не стесняется показывать масштабность происходящего и чрезвычайно странные моменты, которые происходят в мире.
Думаю, тут часть игроков оригинала могут расстроиться, поскольку им нравилась это трепетное отношение к теме, когда ты до конца не знаешь, вот все эти потенциальные странности — это галлюцинации, выдумки или реальные события. Первая часть хорошо балансировала между этой SCP-пастой, постоянно удерживая в голове вопрос, а насколько всё-таки это всё настоящее. Любой стул мог оказаться врагом. В этом была своя интрига.
Сиквел в этом плане идёт в противоположную сторону, потому что тут с порога мегаполис трещит по швам, дома «перекручены» между собой, гравитация «вышла из чата» и тому подобное. А в центре происходящего — Дилан, главный герой, за которого и предстоит играть.
По атмосфере и ощущению Control и Control Resonant одновременно совершенно разные, но при этом их невозможно спутать. И первая, и вторая части абсолютно точно «Контрол».
Чем Control Resonant удивляет
Control Resonant — самая длинная игра в истории Remedy. На её прохождение уйдёт не меньше 25-30 часов, а сами события разворачиваются в компактном открытом мире, который за время прохождения и выполнения заданий легко запомнить, несмотря на некоторые повторяющиеся улочки и здания в разных районах.
Открытый мир здесь… стандартный. На бумаге он не привносит ничего нового, а чаще даже выполняет самую стандартную программу — тут можно убить врагов, тут можно найти задание, тут есть небольшой секрет. При этом лучше всего бегать по миру вслепую, без карты и разных иконок, тогда вы и локации намного лучше запомните, и сам процесс изучения окажется куда интереснее.
Самым освежающим в Control Resonant относительно других больших релизов стало отношение разработчиков к игроку. Вас тут не держат за дурачка, которому в простейших загадках через 10 секунд после прихода в комнату уже надо проговаривать решение. Нет, даже если вы будете тупить на загадке 20 минут, то никакой волшебной помощи не будет — или думайте сами, или ищите ответ в интернете. Хотя по-настоящему сложных головоломок тут нет, поэтому советую всё-таки обращать внимание на записки и визуальные подсказки. Подобное отношение в целом радует и относится ко всей игре. Вы здесь не на аттракционе, где вас развлекают, вы участник всех событий.
Визуал, думаю, вы и сами можете оценить по скриншотам и роликам, но просто хочется отметить, насколько Remedy постаралась именно с художественной точки зрения. Причём градус странностей и крутости постепенно только повышается, а разработчикам всегда есть чем удивить, хотя каждый раз кажется, да куда же ещё. Сюжетные задания тут в большей степени поражают.
Одни виды города, которые напоминают фильм «Начало» Кристофера Нолана, где город «схлопывался», а улицы и дома буквально «накладывали» друг на друга, здесь поражают. При этом Control Resonant не стесняется делать эти локации частью мира, где тебе нужно бегать, ориентироваться и искать дальнейший путь продвижения. Вот это удивляет больше всего, что в игре тебе позволяют быть полноценным участником событий, а самое интересное не остаётся за кадром — ты всегда в гуще всех событий.
Я уже говорил, что Control Resonant в целом показыва