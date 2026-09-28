Это настоящая Control 2: чем удивляет самая смелая игра в истории Remedy

Control Resonant — игра, которая полна противоположностей во всех смыслах. Если говорить про фундаментальные механики, то тут полно вещей, которые безоговорочно радуют, из-за чего она невероятно затягивает и не отпускает до самых титров — какой бы избитой эта фраза ни была.

Однако также тут хватает проблем или особенностей, которые могут вымораживать вплоть до «рейдж квита» и побега на улицу, чтобы потрогать траву.

Control Resonant: главное об игре

Название:

Платформы: ПК, PS5, Xbox Series.

Разработчик: Remedy.

Дата выхода: 24 сентября 2026 года.

Перевод: русский текст.

Жанр: сюжетное приключение. Control Resonant.: ПК, PS5, Xbox Series.: Remedy.: 24 сентября 2026 года.: русский текст.: сюжетное приключение.

Это сиквел с большой буквы

До релиза кому-то могло показаться, что Control Resonant — это просто ответвление серии, другая часть истории в мире за брата главной героини оригинала. Однако спешу скорректировать ожидания: Control Resonant — это Control 2. Это сиквел с большой буквы, которыми индустрия в последние годы не балует: куда чаще в продолжениях мы видим нечто в духе «дополнения за полную цену», когда сама игра фактически остаётся прежней, лишь дополняя новой историей.

Control Resonant совсем не такая. Она берёт за основу уже знакомую вселенную и переворачивает её с ног на голову. Вместо местами клаустрофобного Старинного дома — целые районы Нью-Йорка. Вместо стрельбы — сражения с рукопашным оружием. Вместо сестры в главной роли — брат.

Меня Control Resonant ещё до релиза привлекала тем, что она намерена показывать всё странное из оригинальной Control, но что тогда мы читали только в записках или видели издалека. Оригинал ощущался скромным в своих возможностях, однако старательно заиграл с воображением игрока, обрисовывая или намекая на какие-то большие события или странности, которые сейчас показать не могут. Сиквел же с первой секунды не стесняется показывать масштабность происходящего и чрезвычайно странные моменты, которые происходят в мире.

Думаю, тут часть игроков оригинала могут расстроиться, поскольку им нравилась это трепетное отношение к теме, когда ты до конца не знаешь, вот все эти потенциальные странности — это галлюцинации, выдумки или реальные события. Первая часть хорошо балансировала между этой SCP-пастой, постоянно удерживая в голове вопрос, а насколько всё-таки это всё настоящее. Любой стул мог оказаться врагом. В этом была своя интрига.

Сиквел в этом плане идёт в противоположную сторону, потому что тут с порога мегаполис трещит по швам, дома «перекручены» между собой, гравитация «вышла из чата» и тому подобное. А в центре происходящего — Дилан, главный герой, за которого и предстоит играть.

По атмосфере и ощущению Control и Control Resonant одновременно совершенно разные, но при этом их невозможно спутать. И первая, и вторая части абсолютно точно «Контрол».

Чем Control Resonant удивляет

Control Resonant — самая длинная игра в истории Remedy. На её прохождение уйдёт не меньше 25-30 часов, а сами события разворачиваются в компактном открытом мире, который за время прохождения и выполнения заданий легко запомнить, несмотря на некоторые повторяющиеся улочки и здания в разных районах.

Открытый мир здесь… стандартный. На бумаге он не привносит ничего нового, а чаще даже выполняет самую стандартную программу — тут можно убить врагов, тут можно найти задание, тут есть небольшой секрет. При этом лучше всего бегать по миру вслепую, без карты и разных иконок, тогда вы и локации намного лучше запомните, и сам процесс изучения окажется куда интереснее.

При этом карта особо и не поможет: большинства реально интересных отметок на ней нет, а другие могут вас скорее путать — ориентация по миру через карту остаётся больной точкой серии, в сиквеле ситуация сильно лучше не стала. Вам легко могут показывать посреди карты какой-нибудь ящик, но придя, вы ничего не увидите. Оказывается, этот ящик находится под землёй, а вход в нужную канализацию находится вообще в другой стороне. Поэтому, как я и отмечал в статье с советами, лучше избегать ориентации по карте. Максимум — узнать направление следующей большой миссии и узнать, где тупики на карте.

Самым освежающим в Control Resonant относительно других больших релизов стало отношение разработчиков к игроку. Вас тут не держат за дурачка, которому в простейших загадках через 10 секунд после прихода в комнату уже надо проговаривать решение. Нет, даже если вы будете тупить на загадке 20 минут, то никакой волшебной помощи не будет — или думайте сами, или ищите ответ в интернете. Хотя по-настоящему сложных головоломок тут нет, поэтому советую всё-таки обращать внимание на записки и визуальные подсказки. Подобное отношение в целом радует и относится ко всей игре. Вы здесь не на аттракционе, где вас развлекают, вы участник всех событий.

Визуал, думаю, вы и сами можете оценить по скриншотам и роликам, но просто хочется отметить, насколько Remedy постаралась именно с художественной точки зрения. Причём градус странностей и крутости постепенно только повышается, а разработчикам всегда есть чем удивить, хотя каждый раз кажется, да куда же ещё. Сюжетные задания тут в большей степени поражают.

Одни виды города, которые напоминают фильм «Начало» Кристофера Нолана, где город «схлопывался», а улицы и дома буквально «накладывали» друг на друга, здесь поражают. При этом Control Resonant не стесняется делать эти локации частью мира, где тебе нужно бегать, ориентироваться и искать дальнейший путь продвижения. Вот это удивляет больше всего, что в игре тебе позволяют быть полноценным участником событий, а самое интересное не остаётся за кадром — ты всегда в гуще всех событий.

Я уже говорил, что Control Resonant в целом показыва