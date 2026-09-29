Отличные фильмы, сериалы и игры, которые можно осилить за один-два вечера

Иногда хочется не просто посмотреть пару серий или запустить игру на полчаса, а полностью погрузиться в новую историю — познакомиться с героями, разобраться в сюжете и дойти до финала. Но далеко не каждая вселенная требует для этого нескольких недель. Собрали фильмы, короткие сериалы и игры, с которыми можно устроить полноценный марафон за одни выходные.

Фильмы

«Президентский торт» (2025) — независимая драма о девочке, перед которой оказывается необычная задача: испечь торт в честь дня рождения президента. Через эту абсурдную ситуацию фильм исследует отношения человека с системой, семьёй и собственными принципами. Стоит посмотреть, если хочется камерного кино с необычной завязкой и социальным подтекстом.

«Президентский торт» Фото: Sony Pictures Classics

«Жозефина» (2026) — камерная драма о восьмилетней Жозефине, которая становится свидетельницей жестокого преступления. Пытаясь осмыслить увиденное, девочка сталкивается с двумя разными подходами родителей и постепенно начинает по-новому воспринимать привычный мир. Подойдёт тем, кто любит психологические истории.

«Жозефина» Фото: Sumerian Pictures

«Молчаливый друг» (Stille Freundin, 2025) — атмосферная драма о дереве в ботаническом саду Марбурга. История раскрывается через три связанные между собой сюжета, действие которых происходит в 1908, 1972 и 2020 годах. Стоит выбрать, если хочется медленного, созерцательного кино с необычной структурой и особой атмосферой.

«Молчаливый друг» Фото: Films Boutique

«80 ударов в минуту» (2026) — романтическая история о девушке, которая влюбилась в мужчину из своего сна, а однажды увидела его фотографию в реальности. Хороший вариант для лёгкого романтического вечера с необычной завязкой.

«80 ударов в минуту» Фото: Студия «Слон»

Сериалы

«Рыцарь Семи Королевств» (2026) — фэнтези-сериал по вселенной «Игры престолов» с шестью эпизодами. Компактный формат позволяет снова ненадолго погрузиться в мир Вестероса и посмотреть сезон за выходные. Подойдёт тем, кто хочет ненадолго вернуться в знакомую вселенную, не тратя на просмотр несколько недель.

«Молодой Шерлок» (2026) — динамичный детективный сериал о юном Шерлоке Холмсе, который подойдёт для пары вечеров с загадками и расследованиями.

«Сирены» (2025) — короткий сериал с чёрным юмором и необычной историей, который можно посмотреть за несколько вечеров. Хороший выбор для тех, кому хочется чего-то нестандартного и не слишком длинного.

«Сирены» Фото: HBO

«Трудно быть богом» (2026) — фантастический сериал по повести братьев Стругацких. Стоит обратить внимание поклонникам отечественной фантастики и историй о столкновении разных миров.

Если эти варианты уже знакомы, можно обратить внимание на «Переходный возраст» (Adolescence), «Леопард», «Рустер» и «Его и её» — все они подходят для просмотра за один-два вечера.

Игры

Stray (2022) — приключение от лица кота в загадочном киберпанк-городе. На прохождение обычно уходит около шести-восьми часов, поэтому игру можно закончить за выходные. Стоит попробовать ради необычного взгляда на игровой мир, исследования и атмосферы киберпанка.

A Plague Tale: Innocence (2019) — сюжетное приключение с атмосферным средневековым сеттингом и сильной историей. На прохождение первой части потребуется около 10-12 часов. Подойдёт тем, кто ценит игры с кинематографичной подачей и акцентом на сюжет.

Firewatch (2016) — атмосферная приключенческая игра о смотрителе леса, который поддерживает связь по рации с коллегой. Исследование окружающего мира постепенно приводит героя к череде загадок. Прохождение занимает около четырёх-шести часов. Хороший вариант для короткого игрового вечера, если хочется исследования, атмосферы и загадочной истории.

Для совсем короткого игрового вечера подойдёт What Remains of Edith Finch — необычная сюжетная игра, которую можно пройти примерно за три-четыре часа. А если хочется растянуть марафон на несколько вечеров, можно выбрать первый сезон Life is Strange, рассчитанный примерно на 12-15 часов.

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10-11 октября на «ЦСКА-Арене» пройдёт «Фандом Фест ВКонтакте». За два дня гости смогут посетить презентации киноновинок, встречи с актёрами и писателями, музыкальные выступления, а также увидеть косплей-дефиле и кавер-дэнс-шоу, охватывающие разные направления поп-культуры.