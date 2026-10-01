Старт Worlds, финал по Valorant и битвы в CS 2. Главные киберспортивные турниры октября

Второй осенний месяц будет крайне насыщенным на большие ивенты по видеоиграм: достаточно сказать, что в ближайшие недели киберспортивных болельщиков ждут чемпионаты мира по Valorant и League of Legends. Турниры по Dota 2 и Counter-Strike 2 такими статусными не являются, но интересны по другим причинам.

В этом материале мы вместе с вами рассматриваем киберспортивную афишу на октябрь и выбираем, за какими турнирами будем следить совсем скоро.

VALORANT Champions 2026

Когда: с 24 сентября до 18 октября

Где: Шанхай, Китай

Призовой фонд: $ 2,25 млн

За кого болеть: Илья something Петров (Paper Rex), Тимофей Chronicle Хромов (Vitality), Аяз nAts Ахметшин и Никита trexx Чередниченко (Liquid), Савва Kr1stal Фёдоров (Global Esports), Артур Rarga Чурюмов (XLG Esports), Дмитрий SUYGETSU Илюшин (Karmine Corp)

Чемпионат мира по шутеру от Riot Games уже стартовал в конце сентября, но пока только набирает обороты — групповой этап завершится 4 октября, а плей-офф с красочным шоу на многотысячной «Мерседес-Бенц Арене» и анонсами для простых геймеров пройдёт с 7 октября. Так что если не видели начало, не страшно: почти ничего не пропустили.

В битве за титул остаются все семь игроков из России, раскиданных по разным командам из Европы и Азии. Илья something Петров и его Paper Rex уже одержали две победы и вышли в плей-офф, остальные продолжают борьбу за топ-8 в эти дни. Надежд на титул у наших фанатов достаточно: победить способны как Тимофей Chronicle Хромов из Vitality, так и дуэт из Liquid.

Paper Rex в этом сезоне дважды играла в финалах «Мастерсов» — но оба раза осталась без трофея Фото: Riot Games

BLAST SLAM VIII по Dota 2

Когда: с 29 сентября до 11 октября

Где: онлайн (группы), Аттард, Мальта (плей-офф)

Призовой фонд: $ 750 тыс.

За кого болеть: Team Spirit, : с 29 сентября до 11 октября: онлайн (группы), Аттард, Мальта (плей-офф): $ 750 тыс. PARIVISION , Team Yandex, BetBoom Team , Level UP, Иван Pure Москаленко ( 1win ), Валерий SSS Лазарев (OG), Артём mrls Селепко (MOUZ)

После «разогревочного» PGL Wallachia S9 любители Dota 2 могут увидеть первый полноценный топ-турнир нового сезона. В этот раз участвуют все фавориты — обновлённый ростер Team Spirit без Коллапса (взял паузу после победы на «Инте»), BetBoom Team с Виталием Save Мельником в миде, новый ростер OG с Топсоном и российским оффлейнером и многие другие.

До воскресенья команды доиграют онлайн-этап, сократив число участников с 16 до шести. После паузы лучшие отправятся в студию BLAST на Мальте, где 8-11 октября и разыграют престижный трофей. Пропускать такое точно не стоит, тем более что следующий большой турнир по «Доте» пройдёт только в конце ноября.

Перед новым сезоном BLAST слегка урезали призовые — с $ 1 млн до $ 750 тыс. Фото: BLAST

ESL Pro League Season 24 по CS 2

Когда: с 3 до 11 октября

Где: Катовице, Польша

Призовой фонд: $ 1 млн

За кого болеть: Team Spirit, BetBoom Team, PARIVISION, : с 3 до 11 октября: Катовице, Польша: $ 1 млн 1win , Илья m0NESY Осипов и Максим kyousuke Лукин (Falcons)

В эту субботу Counter-Strike высокого класса вернётся к зрителям после небольшой паузы. Серию турниров открывает про-лига от ESL, финальные матчи которой примет легендарная «Сподек Арена». Бонусом идут $ 1 млн призовых и важнейшие очки, необходимые для выхода на декабрьский мэйджор в Сингапуре.

Особенно порадует зрителей состав участников. Из топ-10 мирового рейтинга в Польшу не отобралась только G2, зато будет сразу четыре российских команды: помимо фаворитов турнира из Team Spirit, в Катовице сыграют коллективы опытных Джами Jame Али и Кирилла Boombl4 Михайлова, а также набирающие ход 1win с Нафаней и Феймом.

Действующие чемпионы Pro League из NAVI сейчас находятся в кризисе и в число фаворитов не входят Фото: HLTV

Thunderpick World Championship 2026 по CS 2

Когда: с 14 до 18 октября

Где: Аттард, Мальта

Призовой фонд: $ 1 млн

За кого болеть: BetBoom Team, PARIVISION, : с 14 до 18 октября: Аттард, Мальта: $ 1 млн Virtus.pro , Илья m0NESY Осипов и Максим kyousuke Лукин (Falcons)

Сразу после ESL Pro League в Европе пройдёт еще один турнир на $ 1 млн, хотя уже далеко не такой статусный. На Мальте встретятся всего восемь команд, сильнейшими из которых можно считать Team Falcons, FURIA и Legacy — гранды мировой сцены этот ивент пропустят.

Второй турнир подряд ожидает BetBoom Team и PARIVISION, а для некоторых фанатов приятным сюрпризом станет возвращение на большую сцену Virtus.pro: новый ростер с опытным Николаем mir Битюковым и четырьмя игроками из академии клуба смог пробиться на турнир через квалификацию и теперь попробует свои силы в матчах с топовыми командами.

Для Бумыча этот турнир станет прекрасным шансом на трофей Фото: HLTV

Чемпионат мира по League of Legends (Worlds 2026)

Когда: с 15 октября до 14 ноября

Где: Лос-Анджелес, Аллен и Нью-Йорк, США

Призовой фонд: $ 5 млн

Через две недели в Америке стартует самый известный турнир по киберспорту в мире. Основная стадия с грандиозной шоу-программой намечена на ноябрь, однако в этом месяце уже можно будет увидеть групповую стадию и ряд анонсов от разработчиков League of Legends.

У нас игра от Riot сильно уступает по популярности Dota 2, но Worlds всё равно привлекает внимание широкой публики. Хотя россиян среди участников вновь не будет, стоит хотя бы одним глазом оценить игру легендарного Faker (идёт за седьмым титулом!), корейских звёзд калибра Gumayusi и Canyon, а также китайских и европейских грандов, которые предпримут очередную попытку увезти главный трофей по LoL куда-то ещё, кроме Сеула.

В прошлом году Faker стал шестикратным чемпионом мира — но защитить титул в США будет особенно трудно Фото: Riot Games

PGL Masters Bucharest 2026 по CS 2

Когда: с 24 до 31 октября

Где: Бухарест, Румыния

Призовой фонд: $ 1,25 млн

За кого болеть: Team Spirit, : с 24 до 31 октября: Бухарест, Румыния: $ 1,25 млн BetBoom Team , Nemiga Gaming

Студийный LAN-турнир в Бухаресте станет последней возможностью набрать очки для квалификации на мэйджор в Сингапуре. Возможно, поэтому ростер подобрался максимально сильный: из мирового топ-10 зрители недосчитаются только Falcons с Монеси.

Из интересных участников стоит отметить состав минского клуба Nemiga c Кайроном и Робо. Для команды это будет главный шанс заработать нужные очки и вернуться на главный турнир года. И если битва грандов в преддверии мэйджора не кажется такой интересной, борьбу за инвайты с участием 9z, Liquid, TYLOO и The MongolZ точно пропускать не стоит.

Титул чемпионов в Румынии будет защищать Aurora, но уже в совершенно другом составе Фото: HLTV

Что ещё стоит посмотреть

Статусными турнирами киберспортивный календарь в октябре не ограничится. В свободные дни можно будет понаблюдать за менее популярными дисциплинами и локальными соревнованиями, а некоторые — даже посетить лично.