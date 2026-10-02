«Топ Ган» в формате видеоигры: чем удивляет и раздражает Ace Combat 8: Wings of Theve

Сегодня, 2 октября, состоялась мировая премьера Ace Combat 8: Wings of Theve — аркады про военные самолёты. Думаю, я буду далеко не в меньшинстве, отметив, что с серией знаком издалека до такой степени, что видел красивые обложки и периодически — какие-то восторженные отзывы. Но что собой представляет серия, понимал с трудом.

Тут на спасение выходит восьмая часть, у которой уже чрезвычайно положительные отзывы критиков, часть из которых в лоб говорят: « Даже если вы ничего не знаете про Ace Combat, у вас нет огромного желания управлять самолётами, это игра всё равно может быть для вас, вы, главное, попробуйте ».

Последний месяц игровых релизов был невероятно насыщенным, при этом почти каждый крупный релиз — игры по несколько десятков часов, будь то тактическая Star Wars: Zero Company, ролевая The Blood of Dawnwalker или сюрреалистичная Control: Resonant. Хотелось сломать паттерн и сыграть во что-то более компактное, концентрированное и насыщенное.

В общем, причин впервые нормально сыграть в Ace Combat именно сейчас хватало. Время пришло.

Ace Combat 8: Wings of Theve — главное об игре

Название: Ace Combat 8: Wings of Theve.

Платформы: ПК, PS5, Xbox Series.

Разработчик: Bandai Namco Aces.

Дата выхода: 2 октября 2026 года.

Перевод: русский текст.

Жанр: аркадный экшен про военные самолёты.

Что такое Ace Combat?

Перед нами аркадный симулятор сражений военных самолётов, где от вас не требуют зубрить гайды, рассчитывать тягу двигателей, следить за закрылками и разбираться в сложных бортовых системах. Вместо этого — интуитивное понятное управление и отправка в гущу событий.

В Ace Combat 8: Wings of Theve к привычной аркадной формуле добавляется очень амбициозная сюжетная кампания, где первое время вы куда больше времени будете проводить в сюжетных катсценах, нежели в геймплее. Мне это показалось немного неряшливым, поскольку после начала игры хотелось всё-таки рвать в небеса, но у разработчиков на это были свои планы: они сначала уделяют намного больше внимания происходящему, персонажам, конфликтам и месту действия. И первые миссии сделаны нарочито короткими и «ведущими за руку», чтобы вы точно всё поняли.

Меня такой подход неприятно удивил по нескольким причинам, включая желание «побыстрее уже полетать», но тут тебя бьют по рукам и заставляют подождать. Первые сюжетные моменты в целом кажутся неторопливым обучением, а пропустить их хочется как можно скорее. Однако спустя час-два баланс начинает переключаться в сторону настоящего геймплея, где вас уже не так активно держат за руку и дают те впечатления, за которыми вы пришли — красивые полёты.

Wings of Theve — невероятно красивая игра

С этим у Ace Combat 8: Wings of Theve полный порядок. Каждая миссия и каждый кадр в этой игре выглядят как отличный голливудский фильм из прошлого, где всё очень солнечно, сочно и тактильно.

Если вы пролетаете через облака, то у кабины будут красиво растекаться капли. Если в облачной погоде подлетаете выше облаков, то готовьтесь, что вас сейчас ослепит жгучее солнце. Если атакуете базу противника на острове, то при снижении можно увидеть удивительно детализированную застройку, порты и леса, а на длинном шоссе так и хочется попробовать высадиться, чтобы побегать по местности на своих двоих.

Игра генерирует невероятные пейзажи каждое мгновение, вызывая детский восторг — примерно как в детстве, когда ты постоянно пересматривал какой-нибудь «Топ Ган» на пузатом телевизоре. Причём на выбор есть три камеры: от носа самолёта, из кокпита и от третьего лица — и на каждый из этих вариантов регулярно переключаешься, чтобы посмотреть на разные сцены в самом красивом виде.

И условия на каждой миссии постоянно отличаются, из-за чего подобный эффект не улетучивается, а даже когда схожие условия повторяются — это как вновь увидеть радугу, настолько приятное зрелище, что каждый раз ловишь себя на улыбке.

Как это всё-таки играется

Когда дело доходит до непосредственных полётов, Wings of Theve расправляет крылья. Местный геймплей построен на динамике, где истребитель слушается малейшего движения стика, позволяя вытворять с удивительной лёгкостью в воздухе невероятные манёвры. Параллельно вы пытаетесь уничтожить противников, а когда получается сделать это красиво при каком-нибудь пируэте, то опять же расплываетесь в улыбке.

Физика здесь аркадная и обильно прощающая многие ошибки, но при этом дающая полное ощущение контроля над самолётом. Резкие срывы в штопор, крутые виражи с перегрузками, экстренные уходы от вражеских ракет на хвосте и стремительные бочки — всё это ощущается предельно тактильно и, что важно, просто.