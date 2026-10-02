«Топ Ган» в формате видеоигры: чем удивляет и раздражает Ace Combat 8: Wings of Theve

Сегодня, 2 октября, состоялась мировая премьера Ace Combat 8: Wings of Theve — аркады про военные самолёты. Думаю, я буду далеко не в меньшинстве, отметив, что с серией знаком издалека до такой степени, что видел красивые обложки и периодически — какие-то восторженные отзывы. Но что собой представляет серия, понимал с трудом.
Тут на спасение выходит восьмая часть, у которой уже чрезвычайно положительные отзывы критиков, часть из которых в лоб говорят: «Даже если вы ничего не знаете про Ace Combat, у вас нет огромного желания управлять самолётами, это игра всё равно может быть для вас, вы, главное, попробуйте».
Последний месяц игровых релизов был невероятно насыщенным, при этом почти каждый крупный релиз — игры по несколько десятков часов, будь то тактическая Star Wars: Zero Company, ролевая The Blood of Dawnwalker или сюрреалистичная Control: Resonant. Хотелось сломать паттерн и сыграть во что-то более компактное, концентрированное и насыщенное.
В общем, причин впервые нормально сыграть в Ace Combat именно сейчас хватало. Время пришло.
Ace Combat 8: Wings of Theve — главное об игре
Платформы: ПК, PS5, Xbox Series.
Разработчик: Bandai Namco Aces.
Дата выхода: 2 октября 2026 года.
Перевод: русский текст.
Жанр: аркадный экшен про военные самолёты.
Что такое Ace Combat?
Перед нами аркадный симулятор сражений военных самолётов, где от вас не требуют зубрить гайды, рассчитывать тягу двигателей, следить за закрылками и разбираться в сложных бортовых системах. Вместо этого — интуитивное понятное управление и отправка в гущу событий.
В Ace Combat 8: Wings of Theve к привычной аркадной формуле добавляется очень амбициозная сюжетная кампания, где первое время вы куда больше времени будете проводить в сюжетных катсценах, нежели в геймплее. Мне это показалось немного неряшливым, поскольку после начала игры хотелось всё-таки рвать в небеса, но у разработчиков на это были свои планы: они сначала уделяют намного больше внимания происходящему, персонажам, конфликтам и месту действия. И первые миссии сделаны нарочито короткими и «ведущими за руку», чтобы вы точно всё поняли.
Меня такой подход неприятно удивил по нескольким причинам, включая желание «побыстрее уже полетать», но тут тебя бьют по рукам и заставляют подождать. Первые сюжетные моменты в целом кажутся неторопливым обучением, а пропустить их хочется как можно скорее. Однако спустя час-два баланс начинает переключаться в сторону настоящего геймплея, где вас уже не так активно держат за руку и дают те впечатления, за которыми вы пришли — красивые полёты.
Wings of Theve — невероятно красивая игра
С этим у Ace Combat 8: Wings of Theve полный порядок. Каждая миссия и каждый кадр в этой игре выглядят как отличный голливудский фильм из прошлого, где всё очень солнечно, сочно и тактильно.
Если вы пролетаете через облака, то у кабины будут красиво растекаться капли. Если в облачной погоде подлетаете выше облаков, то готовьтесь, что вас сейчас ослепит жгучее солнце. Если атакуете базу противника на острове, то при снижении можно увидеть удивительно детализированную застройку, порты и леса, а на длинном шоссе так и хочется попробовать высадиться, чтобы побегать по местности на своих двоих.
Игра генерирует невероятные пейзажи каждое мгновение, вызывая детский восторг — примерно как в детстве, когда ты постоянно пересматривал какой-нибудь «Топ Ган» на пузатом телевизоре. Причём на выбор есть три камеры: от носа самолёта, из кокпита и от третьего лица — и на каждый из этих вариантов регулярно переключаешься, чтобы посмотреть на разные сцены в самом красивом виде.
И условия на каждой миссии постоянно отличаются, из-за чего подобный эффект не улетучивается, а даже когда схожие условия повторяются — это как вновь увидеть радугу, настолько приятное зрелище, что каждый раз ловишь себя на улыбке.
Как это всё-таки играется
Когда дело доходит до непосредственных полётов, Wings of Theve расправляет крылья. Местный геймплей построен на динамике, где истребитель слушается малейшего движения стика, позволяя вытворять с удивительной лёгкостью в воздухе невероятные манёвры. Параллельно вы пытаетесь уничтожить противников, а когда получается сделать это красиво при каком-нибудь пируэте, то опять же расплываетесь в улыбке.
Физика здесь аркадная и обильно прощающая многие ошибки, но при этом дающая полное ощущение контроля над самолётом. Резкие срывы в штопор, крутые виражи с перегрузками, экстренные уходы от вражеских ракет на хвосте и стремительные бочки — всё это ощущается предельно тактильно и, что важно, просто.