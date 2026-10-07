Почему уход Голливуда и зачистка проката расслабили кино в России

Если вы пробежитесь по новостям, то можете подумать, что у российского кино всё хорошо как минимум в коммерческом плане. Чего стоит третий «Холоп» со сборами больше 1 млрд рублей. Но на деле фильм убыточен: даже без учёта маркетинга его бюджет превышает сборы. А ведь примерно половину кассы забирают кинотеатры.

Такой расклад не только у «Холопа 3». В первой половине 2026-го окупилось лишь 3% российских фильмов, вышедших в прокат. Почему так?

Статистика лишь ухудшается

Игры, литература и кино давно живут в реальности, где фавориты срывают куш, а остальные разве что выживают. Чаще — и близко не приближаются к окупаемости. Порядка 40% игр в Steam не заработали и $ 100, минимальной суммы для вывода. Если говорить о мировом кинематографе, то там тоже на один успех приходится несколько провалов.

Главная проблема в неутешительной динамике у российских фильмов. Ещё в 2023-м окупилось 16% отечественных релизов. В 2024-м — 10%. Ещё годом позже — 5%. Теперь индустрия докатилась до 3%.

В списке кассовых успехов в 2026-м всего восемь наименований:

«Чебурашка 2»;

«Простоквашино»;

«Сказка о царе Салтане»;

«Домовёнок Кузя 2»;

«Твоё сердце будет разбито»;

три якутских фильма со скромными бюджетами: «Праздник сенокоса», «Мои таёжные каникулы», «Моменты нашей жизни».

Возможно, скоро список пополнит пара семейных блокбастеров, однако кардинально статистика уже не улучшится.

С экспортом отечественных фильмов ситуация тоже тревожная. Да, в зарубежном прокате показывали «Буратино», «Волшебника Изумрудного города», «Кракена» и другое кино. Однако сборы в 2026-м низкие — чуть больше $ 3 млн. Это на 30% меньше, чем в прошлом году, и вообще антирекорд.

Наше кино не умеет конкурировать

В киноиндустрии конкуренция всегда была двигателем, который делает произведение лучше. К примеру, в 1927-м компания Warner Bros. находилась в кризисе и, сильно рискнув, выпустила «Певца джаза», первый фильм со звуком. Так спаслась и заодно изменила мир. Если же отбросить случаи с революциями, то режиссёр, продюсер и сценарист как минимум должны смотреть на конкурентов и делать экшен креативнее, а шутки — смешнее. Только так есть шанс собрать кассу.

У нас тоже мечтают о впечатляющих сборах, но в некоторых случаях могут обойтись и без них. Тот же «Холоп 3» стоил 1,2 млрд рублей и заработал примерно столько же. Для окупаемости же требовалась сумма в 2-2,5 раза больше.

Однако часть бюджета покрыли невозвратные инвестиции от «Фонда кино», ещё часть — продакт-плейсмент, продуктами которого настойчиво пользуются герои. Ещё в производство вложились два онлайн-кинотеатра. Так и получается, что «Холоп» в теории мог окупиться ещё до релиза и не зависел от внимания зрителя.

Аудитория, которая добралась до кинотеатров, получила просто нормальное кино. Из нового в нём разве что вояж в Турцию. Этого катастрофически мало, чтобы получить яркие эмоции и посоветовать новинку друзьям. Тем временем кассу делают именно эмоции и вирусный эффект. Без них зрители скупят все билеты разве что на новогодние праздники или на неофициальные показы «Дьявол носит Prada 2».

Подобная схема, когда продукт может и не участвовать в битве за кассу, характерна не только для нашего кино. Играм, которые финансирует Институт развития интернета, тоже не требуются продажи. Достаточно показать скачивания — в том числе бесплатной демоверсии, которую ИРИ называет обязательным условием.

Наверное, вы справедливо заметите, что в данном случае разработчик и сам обязан вложить от 30% до 70% общего бюджета. Однако и этот пункт можно обойти. Допустим, вы знакомы с блогером, который обычно рекламирует игры за 1 млн рублей, а про вас рассказал бесплатно. Тогда сэкономленная и грамотно оформленная сумма считается вашим вкладом.

В таких обстоятельствах можно рассчитывать лишь на ответственность автора, который действительно горит идеей и заботится о качестве. Но подходит и формат, когда разработчик или продюсер даже не выходит на рынок и ни с кем не конкурирует — и всё равно хорошо себя чувствует.

Если же конкуренция неизбежна, то соперника всегда можно отодвинуть. Мы уже давно привыкли, что на майские и новогодние праздники прокат расчищают от западных релизов. После случая с фильмом «Человек-паук: Новый день» стало ясно: переносы возможны в любой момент и даже по требованию прокатчика.

Любопытно, что за сдвиг «Паука» в том числе выступила Ассоциация владельцев кинотеатров. Всё верно: кинотеатры попросили себя же отложить приключения Питера Паркера. Они находятся в уязвимом положении и крутят хиты неофициально. Поэтому опасаются, что кто-то важный однажды скажет: «Мы не мешаем пиратским показам. А вы зачем «Колобку» мешаете?»

К чему привела боязнь конкуренции? Оказалось, к унизительному проценту кассовых успехов и раздражению, когда фраза «я пойду на «Колобка» напоминает преступление. Вроде бы уход западных кинокомпаний с рынка должен был помочь, а на деле лишь расслабил производителей.

Пиар в индустрии устарел на 10 лет

Недавно рядом с Москвой проходило мероприятие в честь ожидаемого российского фильма. Программа была насыщенной, но на основной части, где актёры презентуют кино и отвечают на вопросы, действовал абсурдный запрет — никаких фото и видео. Подходила лишь запись на диктофон для дальнейшего выпуска статьи. И это в эпоху, когда мир всё настойчивее ставит на TikTok и вирусность.

Та же «Обсессия» преуспела во многом за счёт соцсетей. В какой-то момент TikTok был заполнен шортсами, где публиковались жуткие переписки и выходки психованной героини. А в игровой сфере появились целые издательства, которые финансируют проект только после проверки концепции в соцсетях. Туда загружают короткий ролик, по которому понятны все особенности игры. Если он завирусился, то разработчик получает контракт. Если нет, то ответ будет неутешительным.

Короткие видео и вирусность давно стали главными маркетинговыми инструментами. Однако наши прокатчики по-прежнему полагаются на классическую схему. В общем, на инструменты, которые вряд ли заманят на сеансы новую аудиторию.

Киноиндустрии нужна перестройка

Я никогда не скажу, что в России нет хороших фильмов. Если смотрели нуарную «Казнь», трогательную драму «Здесь был Юра» или душераздирающее «Кончится лето», то, вероятно, согласитесь со мной.

Однако наша киноиндустрия чувствует себя слишком комфортно, даже проваливаясь в прокате. Зачем расти, когда бюджеты заранее покрыли «Фонд Кино», рекламодатели и стриминги? Зачем экспериментировать с соцсетями, когда по федеральным новостям покажут нужный сюжет? И зачем конкурировать с западными хитами, когда их можно отодвинуть?

Так и получается, что российское кино живёт в странной системе. Оно всё меньше зависит от зрителя и всё сильнее — от государства, рекламодателей, стримингов. В результате главным судьёй становятся не касса и не любовь публики, а успешная защита бюджета. Пока эта система не изменится, процент окупаемости вряд ли вырастет — сколько бы конкурентов ни убирали из проката.