Большая фантастика без большой идеи: зрители могут упустить сериал «Полдень» по Стругацким

Я очень ценю, что наши стриминги всё чаще отвлекаются от сериалов о маньяках и бандитах. Приятно видеть в том числе фэнтези вроде «Этерны» и дорогую фантастику на манер «Трудно быть богом». Но меня смущают попытки взять культовый оригинал и переделать его так, чтобы лишь знакомые фамилии остались.

Сама мотивация понятна: имена Стругацких вписаны в вечность, однако их повести — так скажем, не для всех. Тем временем стоит фантастика дорого и окупается за счёт массового зрителя. Того, который пришёл домой после тяжёлого рабочего дня и хочет хоть немного отдохнуть душой, а не думать о вопросах жизни, вселенной и всего остального.

Нюанс в том, что в недавнем «Трудно быть богом» урезали философию, зато заменили её зрелищным блокбастером. А в «Полдне» со смыслами обошлись так же, однако потерю компенсировали как-то неуклюже. Поэтому после двух эпизодов ощущения от нового сериала смешанные. Да, он симпатичный и вполне интересный, но у него нет киллер-фичи, о которой хочется говорить.

«Полдень»: главное о сериале

Название: «Полдень».

Авторы: Клим Козинский.

Актёры: Максим Матвеев, Юрий Колокольников, Юлия Снигирь и другие.

Дата выхода: 1 октября 2026 года.

Сколько серий: шесть эпизодов.

Жанр: фантастика, триллер.

Страна: Россия.

«Полдень»: где смотреть?

Два эпизода вышли на «Кион» 1 октября. Далее — по эпизоду в неделю. Финал намечен на 29 октября.

Видео доступно на канале «КИОН». Права на видео принадлежат компании «Кион».

«Винтовки у тебя нет. А отец говорил, что все добрые люди — с винтовками»

Сериал основан на повести Стругацких «Жук в муравейнике». Название писатели взяли из эксперимента, когда «умные дяди» закинули в муравейник того самого жука.

Жук не планировал никого есть и ничего крушить. Он думал лишь о том, чтобы спуститься и пойти своей дорогой. Но для муравьёв он стал неизвестной переменной и причиной панического страха. Насекомые суетились, были готовы отдать за родную кучу жизнь, настраивались на кровавую битву. Хотя никакой опасности и не было.

В муравейнике Стругацкие видели наше общество, которое выглядит продвинутым, но действует всё так же инстинктивно. Завидев нечто неизвестное и непохожее, оно не спросит «Куда идёшь и чего вообще хочешь?» Скорее сожмёт кулаки и схватится за винтовку.

И нет, Стругацкие не давали простых ответов и не читали наивную мораль в духе «Не надо видеть во всех врагов». Дилемму они подали неоднозначно и с такими убедительными цитатами:

«Если в нашем доме вдруг завоняло серой, мы просто не имеем права пускаться в рассуждения о молекулярных флуктуациях. Мы обязаны предположить, что где-то рядом объявился чёрт с рогами, и принять соответствующие меры, вплоть до организации производства святой воды в промышленных масштабах».

Во вступлении авторы сериала признаются, что переработали историю и при этом отнеслись к оригиналу с уважением. Мне верится, что в истории найдётся место для мудрых идей и размышлений о страхе, который порождает агрессию. Однако в двух эпизодах я видел только дежурную фантастику, где хватает динамики и недостаёт сути.

В «Полдне» классный визуал, где Москва выглядит узнаваемо и футуристично. Есть далёкие планеты, где со всех сторон холодная пустошь и большие смертоносные пауки. Есть и продвинутые пушки, которые подошли бы Мастеру Чифу. А ещё здесь харизматичные актёры на главных ролях. Из Колокольникова вышел очаровательный сыщик, который сочетает профессионализм и меланхоличное раздолбайство. Из Матвеева — харизматичный и суровый якобы антагонист.

Вот только в сериале пока не видно эпизодов, когда говоришь: «Это было чертовски круто». Он во всём какой-то нормальный. Недружелюбная CGI-планета выглядит уважаемо, однако глаз на ней цепляется исключительно за огромную пирамиду. Герой Колокольникова забавно шутит, но максимум до лёгкой улыбки на пару секунд. Детективные «кошки-мышки» вроде занятные, однако искренний интерес к ним возникает лишь к финалу второго эпизода. Так и получается то самое «Not great, not terrible».

Причём в некоторых эпизодах чувствуются неуклюжесть и спешка. Если видели момент с поломанной моделькой для конкурса, то понимаете, о чём я. Сцена должна бы раскрыть человеческую сторону героя, его значимость для общества и стать мостиком к важной встрече. Увы, она больно неубедительная — с искусственными диалогами, сомнительной поломкой модели и вайбами «Да она не может любить меня».

Главным достоинством могли бы стать идеи из оригинала, которые пережили десятилетия и стали лишь актуальнее. А их пока что не трогали и вообще за 90 минут не дали понять, о чём хотя бы примерно сериал. Об охоте за суровым дезертиром? Об опасностях планеты «Надежда»? О несправедливости общества к Абалкину? Кажется, что всего понемногу. Но из этого немного в голове сложилась лишь пара причин советовать «Полдень»: он здорово выглядит, и у него хороший каст.

«Полдень»: стоит ли смотреть?

У меня есть подсознательное желание хвалить любой российский сериал не о маньяках и не о гангстерах из 90-х. Но «Полдень» пока что кажется дежурной фантастикой с качественным визуалом и уважаемым кастом.

Увы, этого мало, чтобы назвать шоу безоговорочно хорошим. Оно скорее приличное, нормальное, вполне смотрибельное — добавьте сюда другие сдержанные эпитеты. Вот только потенциал у экранизации «Жука в муравейнике» был сильно выше.

Оценка двух эпизодов «Полдня» — 6,5

Понравилось

Классный визуал.

Главные герои колоритны.

Не понравилось