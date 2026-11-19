GTA 6 вышла, и геймеры по всему миру отправились изучать штат Леонида. Одними из особенностей игр Rockstar Games всегда были большое внимание к открытому миру и возможность заниматься второстепенными активностями, которых обычно огромная масса. Этот материал посвящён такому виртуальному досугу.
Спортивный зал
Rockstar Games сделала больший упор на спортивные активности в шестой части — из GTA: San Andreas даже вернулся полноценный спортзал, который теперь представляет собой интересный геймплей, позволяющий улучшать спортивное состояние двух протагонистов. Развитие идей классики, но в современном формате. Набор в зале стандартный: становая тяга, жим лёжа, махи гирями, а также можно потренироваться, например, на боксёрской груше.
GTA 6
Фото: Rockstar Games
Рыбалка
Чуть ли не с первых минут можно рыбачить: дом главного героя Джейсона буквально стоит на берегу, и там уже находятся удочки, которые можно сразу отправить в дело. В игре порядка 35 видов рыб и огромное множество специальных точек для рыбалки. При этом рыбачить можно и на лодке.
GTA 6
Фото: Rockstar Games | «Чемпионат»
Охота
Ещё одна классическая для серии активность: охота на животных и, конечно, на легендарных животных. За добычу шкур определённых тварей можно также хорошо заработать.
GTA 6
Фото: Rockstar Games
Гольф
В игре представлено два поля для гольфа — Leaf Links Golf Club и Mount Hailes Country Club. Последний интересен тем, что он даёт полноценный опыт с 18 лунками. Также в игре доступны ещё тр