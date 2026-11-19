Активностей много, и им уделено не меньше внимания, чем сюжету игры.

Чем можно заниматься в GTA 6, кроме сюжета, перестрелок и угонов

GTA 6 вышла, и геймеры по всему миру отправились изучать штат Леонида. Одними из особенностей игр Rockstar Games всегда были большое внимание к открытому миру и возможность заниматься второстепенными активностями, которых обычно огромная масса. Этот материал посвящён такому виртуальному досугу.

Добро пожаловать в виртуальный Майами: купи легенду номер 6 ЗАКАЖИ ЗДЕСЬ

Спортивный зал

Rockstar Games сделала больший упор на спортивные активности в шестой части — из GTA: San Andreas даже вернулся полноценный спортзал, который теперь представляет собой интересный геймплей, позволяющий улучшать спортивное состояние двух протагонистов. Развитие идей классики, но в современном формате. Набор в зале стандартный: становая тяга, жим лёжа, махи гирями, а также можно потренироваться, например, на боксёрской груше.

Поход в спортивный зал можно использовать не только как физическую активность для героев, но и как общее времяпрепровождение, что улучшит их отношения.

GTA 6 Фото: Rockstar Games

Рыбалка

Чуть ли не с первых минут можно рыбачить: дом главного героя Джейсона буквально стоит на берегу, и там уже находятся удочки, которые можно сразу отправить в дело. В игре порядка 35 видов рыб и огромное множество специальных точек для рыбалки. При этом рыбачить можно и на лодке.

В игре также есть соревнования с другом главного героя Кэлом, которому всегда хочется рыбачить.

GTA 6 Фото: Rockstar Games | «Чемпионат»

Охота

Ещё одна классическая для серии активность: охота на животных и, конечно, на легендарных животных. За добычу шкур определённых тварей можно также хорошо заработать.

GTA 6 Фото: Rockstar Games

Гольф

В игре представлено два поля для гольфа — Leaf Links Golf Club и Mount Hailes Country Club. Последний интересен тем, что он даёт полноценный опыт с 18 лунками. Также в игре доступны ещё тр