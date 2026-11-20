11 важных советов новичкам в GTA 6: как не терять деньги и не бегать от копов

За годы, проведённые во всех GTA, я нуждался всего в одном гайде: где, чёрт возьми, церковь для сохранения во второй части? В остальном игры при всей своей продвинутости были максимально понятными.

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Но вот перед прохождением GTA 6 лучше и правда изучить пару советов. Потому что вы узнаете о важных фичах либо после своих ошибок, либо из этого материала.

Деньги в карманах — деньги на ветер

В прошлых частях при смерти или задержании вы теряли часть денег, обычно в районе 5-10%. А в GTA 6 у вас заберут каждый доллар из кармана. И поверьте: погибать вы будете часто, ведь копы стали злее и настойчивее.

Что тогда делать? Складывать деньги в тайник. Он находится в доме Джейсона — прямо в полу посреди спальни. Откройте тайник и выгрузите лишние деньги, там они и останутся. Позже вы будете класть баксы на счёт и получать выгодные банковские предложения. Впрочем, суть не изменится: деньги в карманах так и останутся фантиками, которые в любой момент могут пропасть.

GTA 6 Фото: Rockstar

Личная машина ста