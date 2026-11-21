Здесь вы проведёте много времени, но также можете упустить немало контента.

Что нужно сделать в первой главе GTA 6 до её окончания

GTA 6 поделена на несколько сюжетных глав, а первые часов 10 игроки проведут на небольшом клочке карты в Ки-Ленто. Там происходят почти все события первой главы, однако до точки невозврата лучше сделать множество дел — тут мы расскажем о них без спойлеров.

Никаких прямых спойлеров к игре — только описание, чтобы вы могли понять без деталей.

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Точка невозврата

Первая глава заканчивается на задании, где Джейсон и Лусия отправляются на первое задание Маттиаса и Кэт — это миссия «Экстремальный туризм». Если вы случайно уже начали задание, то его можно прервать в меню: пункт «Прервать миссию».

GTA 6 Фото: Rockstar Games

Что стоит обязательно сделать до конца первой главы

Сделайте отдельное сохранение

Лучше на всякий случай сделать отдельное сохранение конкретно под эту главу: часть контента из неё потом будет недоступна. Стоит на всякий случай иметь альтернативное сохранение.

Потратьте все свои деньги

Джейсон копил деньги в тайнике и на счету: лучше потратить все эти деньги — полезнее всего приобрести оружие, экипировку и другие вещи. Часть денег (до $ 5000) лучше пол