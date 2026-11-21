Откройте топ самых вдохновляющих фильмов — и точно увидите там «Рокки». А если не увидите, то знайте: это сомнительная подборка. Но какой бы мотивационной и пронзительной ни была история Бальбоа, она уступает реальной жизни. В ней Сильвестр Сталлоне страдал ещё сильнее и сорвал куш ещё значительнее — причём вопреки здравому смыслу и словно оказавшись в сказке.

Историю Сильвестра вы прекрасно знаете: съёмки в эротике, продажа любимого пса, отказ от баснословных денег ради роли. Однако эта предсказуемость ни разу не портит фильм. Потому что в «Рокки — это я» так много жизни, что даже сухарь будет страдать, нервничать и лить слёзы.

«Рокки — это я»: главное о фильме

Название: «Рокки — это я» (I Play Rocky).

Автор: Питер Фаррелли.

Актёры: Энтони Ипполито, Аннасофия Робб, Мэтт Диллон и другие.

Дата выхода в России: 19 ноября 2026 года.

Жанр: драма.

Страна: США.

«Рокки — это я»: где смотреть?

Фильм вышел в официальный прокат 19 ноября.

Видео размещено на канале «Экспонента фильм». Права на фильм принадлежат MGM.

«Я вложил в эти страницы душу и сердце»

История Сильвестра Сталлоне рассказана во множестве документалок и описана в десятке мотивационных книг. И даже в самой сухой и безжизненной итерации путь пробирает до мурашек, кажется одновременно невыносимым и сказочным. А каким же он будет в самом пронзительном исполнении? На этот вопрос и отвечает «Рокки — это я». Пожалуй, именно режиссёр «Зелёной книги» Питер Фаррелли пересказал жизнь Сталлоне лучше всех.

«Рокки — это я» Фото: MGM

Представьте, что вы большой мечтатель и приехали в Голливуд ради актёрской карьеры. Вот только киноиндустрия вам не рада и не даёт даже роль бандита из массовки. Ну а чего ждать с отнюдь не звёздным лицом, ещё и наполовин