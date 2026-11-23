Если уже дошли до хранилища и не хочется взрывать его или слишком долго искать комбинацию.

В открытом мире GTA 6 можно грабить других преступников, но многое они хранят в сейфах: хранилища попроще можно просто взломать, тогда как для более крупных уже требуется найти специальные коды — либо взорвать с помощью гранаты или бомбы, однако тогда есть шанс повредить наполнение.

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В этом материале мы подскажем все коды для сейфов в открытом мире.

В игре также есть сейфы со случайным набором цифр, подобные мы не учитываем в этом материале — только те, что всегда одинаковые.

Коды сейфов в Геллхорне

В порту Геллхорна можно найти все комбинации для всех сейфов региона — они размещены на стене в ангаре. Вот этот постер с кодами.

Карта с комбинациями каждого сейфа в регионе Фото: Rockstar Games

Верфь Brooks Boatworks — 6823.

Мотель La Cascara — 6969.

Боулинг Kingpin — 0300.