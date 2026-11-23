В интернете много недостоверной информации о GTA 6, а люди начинают активно переживать за концовки игры — как получить лучшую и что вообще влияет на это. В этом материале мы без спойлеров расскажем, что реально влияет на исход истории и о чём точно не стоит переживать.

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Как добиться хорошей концовки в GTA 6

Ключевых моментах несколько — и, вопреки информации в интернете, вам не требуется иметь психологический портрет «Профессионал». Его выдают за аккуратную стрельбу по коленям и рукам противникам (жёлтые значки). Если же убивать противников в обычном режиме и иметь статус «Суровый», то вы также можете получить хорошую концовку.

Отношения Джейсона и Лусии должны быть максимальными (4 из 4) , это можно посмотреть в меню героев. Для улучшения отношений можно вместе грабить магазины, покупать друг другу одежду и оружие, просто гулять по миру, ходить в зал и так далее. Если чаще играете в одиночку, то периодически можно переписываться, чтобы узнать, как друг к друга дела. Всё это повышает уровень отношений.

Внизу указан статус отношений Фото: Rockstar Games