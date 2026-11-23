Как получить лучшую концовку в GTA 6 — помощь без спойлеров
Финалов у игры несколько, а добиться хорошего не составит труда с нашим гайдом.
В интернете много недостоверной информации о GTA 6, а люди начинают активно переживать за концовки игры — как получить лучшую и что вообще влияет на это. В этом материале мы без спойлеров расскажем, что реально влияет на исход истории и о чём точно не стоит переживать.
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ERID: 2RanymRP9c8
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Как добиться хорошей концовки в GTA 6
Ключевых моментах несколько — и, вопреки информации в интернете, вам не требуется иметь психологический портрет «Профессионал». Его выдают за аккуратную стрельбу по коленям и рукам противникам (жёлтые значки). Если же убивать противников в обычном режиме и иметь статус «Суровый», то вы также можете получить хорошую концовку.
- Отношения Джейсона и Лусии должны быть максимальными (4 из 4), это можно посмотреть в меню героев. Для улучшения отношений можно вместе грабить магазины, покупать друг другу одежду и оружие, просто гулять по миру, ходить в зал и так далее. Если чаще играете в одиночку, то периодически можно переписываться, чтобы узнать, как друг к друга дела. Всё это повышает уровень отношений.
Внизу указан статус отношений
Фото: Rockstar Games
- $ 2 млн на счету. Игра в лоб говорит перед финалом, что стоит иметь такую сумму на счету — и она действительно нужна для получения хорошей концовки.
- Иметь статус «Профессионал» или «Суровый». Возможно, даже подойдут «Жестокий» (убивать враго