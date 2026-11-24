В этот раз Rockstar Games очень постаралась уделить этому много внимания.

20 пасхалок и отсылок в GTA 6. От «Форсажа» и Халка до «Людей Икс» и Red Dead

В интернете справедливо смеются, что про GTA 6 очень удобно рассказывать нелепицы. Например, утверждать, что на дне океана вы подрались с неописуемым Ктулху, заглянули в логово Декстера, сбили космический спутник на машине из «Форсажа», а потом вообще обнялись с Халком, который секунду назад сбил человеком вертолёт. Безумие в том, что лишь половина этих утверждений — неправда. Хотя и это неточно, ведь Ктулху и космический спутник могли ещё не найти.

Ниже мы собрали лишь малую часть отсылок. Но все очень интересные.

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Машина из «Форсажа» и сюрприз в багажнике

GTA 6 — пожалуй, самая семейная часть серии. Всё же выстраивать отношения здесь так же важно, как и грабить банки. А какая семейная игра обойдётся без отсылок на «Форсаж»? К примеру, при должном везении вы отыщете примечательный зелёный спорткар. Согласитесь, он подозрительно напоминает авто Брайана О’Коннора из первого «Форсажа».

А если откроете багажник, оттуда выпрыгнет змея. Это уже похоже на реверанс к «Истории игрушек», где была ну очень похожая сцена. Получилась пасхалк