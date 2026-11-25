Все песни на радио в GTA 6. В игре свыше 800 треков
Rockstar Games не оставит поклонникам шанса услышать ту же песню дважды.
Радио и GTA невозможно отделить друг от друга: с третьей части серия открыла геймерам множество легендарных исполнителей и с годами только набирала обороты по своей значимости для музыкальной индустрии. Для GTA 6 музыканты уже сами стояли в очереди, чтобы их композиции появились в игре.
Радио GTA 6 — это чёрная дыра. Оно бездонно, и полного списка композиций нет даже спустя неделю после релиза: настолько много треков, что отслеживать и искать их приходилось целыми группами поклонников. В итоге общий саундтрек на радио превышает 820 треков. Абсолютный рекорд.
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- Flash FM
- The Chamber 106.6
- Back Country Radio
- Dirty South Classics
- Cocoteo FM
- AfroBank FM
- V-Rock
- Stockyard FM
- Symphony FM
- CircoLoco Records Radio
- Emotion 98.3
- Honey FM
- Radio On-U
- Worldwide FM
- Kaleidoscope FM
- La Ola
- Vice City FM
- VCRR
- Gloriana Blues Radio
- Leonida Jazz Radio
- The Vault Radio (секретное)
- Bodega The DJ
- DJ Stevie J
- The Sniper of La Perle (секретная)
GTA 6
Фото: Rockstar Games
Flash FM
- Camila Cabello ft. Young Thug — Havana
- Adéla — Ain’t in LA
- Rihanna — Only Girl (In the World)
- LISA — Sawadika
- Justin Bieber — Sweet Spot
- JE