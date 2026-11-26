Помните Хеймитча Эбернети? В «Голодных играх» он был наставником Китнисс Эвердин. Вечно хмурый, пьяный и с глазами, в которых читается: «Всё тлен». Вот только унылый дядька стал одной из причин триумфа Китнисс. Он давал мудрые советы, грамотно распоряжался деньгами спонсоров, отправлял мази от ожогов. Если бы не Хеймитч, героиня в первый же день побежала бы к Рогу изобилия и погибла.

Однако ещё Хеймитч однажды победил в «Голодных играх» — причём так, что разжёг не пламя, но хотя бы тлеющий огонёк будущей революции. Поэтому герой заслужил свой фильм — не идеальный, но важный для мифологии Панема.

«Голодные игры: Рассвет Жатвы»: главное о фильме

Название: «Голодные игры: Рассвет Жатвы» (The Hunger Games: Sunrise on the Reaping).

Автор: Фрэнсис Лоуренс.

Актёры: Джозеф Зада, Маккенна Грейс, Рэйф Файнс и другие.

Дата выхода в России: 26 ноября 2026 года.

Жанр: триллер, фантастика, драма.

Страна: США.

«Голодные игры: Рассвет Жатвы»: где смотреть?

Официальная премьера в России состоялась 26 ноября.

Видео размещено на канале «Фильмы 2026». Права на фильм принадлежат Lionsgate.

Худший победитель из всех

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