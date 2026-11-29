В GTA 6 я провёл порядка 50 часов, но как будто никогда её не пройду. Потому что вечно еду на сюжетное задание, вижу на дороге какую-то движуху и с любопытством в неё влезаю. И никогда не жалею, ведь случайные встречи порой интереснее полноценных сайдов и сюжетки. Рассказываю, какое безумие происходило с моими героями после дежурного «привет» в сторону странных проходимцев.

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«Я хочу сыграть в игру»

Джейсон рутинно едет по своим делам, как вдруг на обочине голосует симпатичная девушка. Рядом с ней стоят пикап и огромный диван. «Красавчик, выручи, не могу закинуть в кузов!» — просит незнакомка. Разве можно отказать?

Однако доброта в GTA 6 наказуема. Стоит Джейсону подойти к дивану и наклониться, как из темноты прилетает удар по голове. Дальше — темнота, шум волн и пробуждение на закрытом острове. Тем временем на шее у героя защёлкнут металлический ошейник со взрывчаткой, словно он попал в новую часть «Пилы». Оказывается, милая дама работает в паре с богатым психопатом, который обожает