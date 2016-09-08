Состав Luminosity Gaming по CS:GO лишился двух игроков

Состав бразильской команды Luminosity Gaming по Counter-Strike: Global Offensive покинул Бруно «bit» Фукуда Лиме и Ренато «nak» Накано. Руководство команды пока что не объявило имён игроков, которые займут вакантные места.

Cостав команды:

— Лукас «destinyy» Булло

— Густаво «yeL» Книттел

— Винициос «PKL» Коельхо

Напомним, что ранее Luminosity Gaming подписала пятёрку игроков из WinOut. Лучшим достижением коллектива стала итоговая позиция с 5-го по 8-е место на американской квалификации к StarLadder i-League StarSeries Season 2.