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Состав Luminosity Gaming по CS:GO лишился двух игроков

Состав Luminosity Gaming по CS:GO лишился двух игроков
Киберспорт / Counter-Strike: Global Offensive

Состав бразильской команды Luminosity Gaming по Counter-Strike: Global Offensive покинул Бруно «bit» Фукуда Лиме и Ренато «nak» Накано. Руководство команды пока что не объявило имён игроков, которые займут вакантные места.

Cостав команды:
— Лукас «destinyy» Булло
— Густаво «yeL» Книттел
— Винициос «PKL» Коельхо

Напомним, что ранее Luminosity Gaming подписала пятёрку игроков из WinOut. Лучшим достижением коллектива стала итоговая позиция с 5-го по 8-е место на американской квалификации к StarLadder i-League StarSeries Season 2.

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