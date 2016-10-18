15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
PGL Masters Bucharest. Групповой этап. День 2. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
11:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Team NP прошла в основной этап The Summit 6

Team NP прошла в основной этап The Summit 6
Комментарии

Канадская команда Team NP победила в американской квалификации на турнир The Summit 6 по Dota 2. В решающем матче за квоту Джеки «EternalEnvy» Мао и компания обыграли американцев из compLexity Gaming со счётом 3:2.

По ходу турнира Team NP также оказалась сильнее EverNovaS и FDL.

Напомним, что основной этап турнира The Summit 6 пройдёт с 16 по 20 ноября в Лос-Анджелесе. За призовой фонд в $ 100 тыс. сразятся восемь коллективов. Помимо Team NP в чемпионате также примут участие Wings Gaming, Digital Chaos, Evil Geniuses, OG и Team Faceless. Ещё две квоты будут разыграны в европейской и китайской квалификациях.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android