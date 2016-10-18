Team NP прошла в основной этап The Summit 6
Поделиться
Канадская команда Team NP победила в американской квалификации на турнир The Summit 6 по Dota 2. В решающем матче за квоту Джеки «EternalEnvy» Мао и компания обыграли американцев из compLexity Gaming со счётом 3:2.
По ходу турнира Team NP также оказалась сильнее EverNovaS и FDL.
Напомним, что основной этап турнира The Summit 6 пройдёт с 16 по 20 ноября в Лос-Анджелесе. За призовой фонд в $ 100 тыс. сразятся восемь коллективов. Помимо Team NP в чемпионате также примут участие Wings Gaming, Digital Chaos, Evil Geniuses, OG и Team Faceless. Ещё две квоты будут разыграны в европейской и китайской квалификациях.
Комментарии
- 24 октября 2026
-
18:59
-
18:30
-
17:58
-
17:38
-
17:30
-
16:59
-
16:32
-
16:00
-
15:59
-
15:31
-
14:58
-
14:31
-
13:59
-
13:35
-
13:00
-
12:33
-
04:36
- 23 октября 2026
-
22:18
-
21:17
-
20:52
-
20:31
-
19:59
-
19:30
-
19:05
-
18:26
-
18:02
-
17:32
-
17:00
-
16:27
-
16:04
-
15:47
-
15:39
-
15:26
-
15:00
-
14:35