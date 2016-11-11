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MVP Phoenix прошла в плей-офф региональных квалификаций WESG 2016 по Dota 2

MVP Phoenix прошла в плей-офф региональных квалификаций WESG 2016 по Dota 2
Киберспорт / Dota 2 0

Команда MVP Phoenix обыграла коллектив Da Teletubbies в рамках переигровок группового этапа квалификаций Азиатско-Тихоокеанского региона WESG 2016 по Dota 2 со счётом 1:0. Таким образом, южнокорейский коллектив прошёл в плей-офф соревнований.

Следующим соперником MVP Phoenix станет тайская пятёрка из Signature.Trust. Матч пройдёт 12 ноября в 06:00 по московскому времени. Также не стоит забывать, что на турнире выступает второй состав организации под названием MVP Aegis.

Ранее сообщалось, что Forev войдёт в основной состав данного коллектива, однако на этом турнире игрок не числится в заявленном ростере команды.

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