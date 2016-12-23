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Виталий «labotryas» Муха стал игроком киевского «Динамо»

23 декабря 2016, пятница. 01:07. Киберспорт
ФК «Динамо» Киев подписало Виталия «labotryas» Муху. Таким образом, Виталий стал первым игроком киберспортивного подразделения киевлян.

«labotryas» является действующим чемпионом Украины по дисциплине FIFA 17. Виталий является трёхкратным чемпионом Кубка Киева.

Напомним, футбольный клуб «Динамо» Киев недавно объявил об открытии киберспортивнго подразделения. Киевский клуб стал первым на Украине, кто решил открыть киберспортивное подразделение. На данный момент киберспортивные направления имеют «Манчестер Сити», «Пари Сен-Жермен», «Валенсия», «Шальке 04», «Аякс» и другие.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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