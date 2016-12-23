Компания SuperData опубликовала итоговую статистику рынка компьютерных игр за 2016 год.Исходя из этой статистики следует, что League of Legends стала самой прибыльной киберспортивной игрой в 2016 году. Riot Games заработала на своем детище $ 1,7 млрд.Компания Valve заработала на Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive по $ 0.26 млрд.Общая сумма призовых на киберспортивных соревнованиях составила $ 78,3 млн. Больше всего денег было разыграно на турнире The International 2016 ($ 20,8 млн) и на World Championship 2016 ($ 5,1 млн).