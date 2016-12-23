Бывший игрок NiP Микаил «Maikelele» Билл собрал новую команду по Counter-Strike: Global Offensive, сообщает портал HLTV.org. В неё вошли экс-тренер CLG Фарук «pita» Пита и молодое шведское трио — Джон «wenton» Эрикссон, Фридрик «slap» Юнбрант и Саймон «atter» Аттерстам.
До прихода в команду Maikelele Эрикссон выступал за Fnatic, а Юнбрант и Аттерстам являются членами сборной Швеции по CS:GO.
В настоящий момент пятёрка находится в поисках финансовой поддержки. До того момента, пока команда не подпишет контракты с кем-то из спонсоров, на соревнованиях она будет выступать под тегом qwerty.
Состав команды:
— Микаил «Maikelele» Билл;
— Фарук «pita» Пита;
— Джон «wenton» Эрикссон;
— Фридрик «slap» Юнбрант;
— Саймон «atter» Аттерстам;