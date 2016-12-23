Sony не повысит цены на игры с 1 января

Sony не поднимет цены на цифровой контент с 1 января в связи с «налогом на Google». Об этом со ссылкой на представителя компании сообщает Life.«Корректировка в ближайшее время не планируется», — сказал, пиар-менеджер PlayStation Россия.Ранее компания Sony временно повысила базовую стоимость игры для PlayStation 4 с 3999 до 4399 рублей. Однако спустя некоторое время цены были скорректированы обратно.«В Европе все новые ААА-игры стоят 69,99 евро — стандартная европейская цена. Это 4800 рублей по текущему курсу. То, что мы сохраняем текущую цену на уровне 3999, — это действительно заслуга российской команды PlayStation, но сможем ли мы гарантировать всегда такую стоимость — вопрос остаётся открытым», — объяснял тогда Лазарев.Ранее об отказе поднимать цены в своих проектах из-за «налога на Google» объявила компания Wargaming. В свою очередь, Nintendo уже увеличила свои цены в цифровой дистрибуции на 20%. Решение японской корпорации было вызвано не только «налогом на Google», но и экономической ситуацией в стране.«Налог на Google» вступает в силу 1 января 2017 года. Согласно нему, цифровые товары будут облагаться добавленной стоимостью в размере 18%.