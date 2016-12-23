TSM расторгла контракт с Шоном «sg@res» Гейрсом из-за открытого письма к PEA

В доказательство этого игрок опубликовал в своём «твиттере» скриншоты переписки с владельцем TSM Энди Дином. В беседе они обсудили открытое письмо, направленное в адрес PEA в качестве ноты протеста против возможного запрета американским командам участвовать в пятом сезоне лиги ESL Pro League. Его подписали представители Cloud9, Liquid, Immortals, CLG, а также весь состав Team SoloMid.
Дин обвинил Гейрса в том, что он не обсудил ситуацию лично с ним и нанёс репутационный урон бренду. Также владелец TSM заверил, что организация вышла бы из состава PEA, если бы игроки сначала вынесли на обсуждение данную тему с руководством киберспортивного клуба. Дин предложил Гейрсу покинуть команду, если тот думает, что организация ущемляет его права. В результате 28-летний игрок покинул состав.
После этого владелец TSM опубликовал в TwitLonger пост, в котором объяснил своё решение. По его словам, Гейрс обманом заставил подписать этого письмо своих партнёров по команде. В доказательство он опубликовал скриншоты разговоров с Шабзебом «ShahZam» Ханом и Хантером «SicK» Мимсом, в которых киберспортсмены утверждают, что не читали письмо до публикации и что весь процесс курировал Гейрс. Остальные члены состава тоже якобы подтвердили слова Хана и Мимса.
Гейрс ответил на публикацию Дина. По его словам, они обсудили ситуацию ещё 9 декабря, спустя два дня после отправки первого обращения к PEA. С этого момента Гейрс и Дин пытались разрешить проблему приватно.
Остальные игроки TSM также ответили на публикацию Дина. Они заявили, что знали о содержании письма, а каждый из них поставил свою подпись добровольно. Скришоты, которые опубликовал владелец Team SoloMid, были сделаны до разрыва контракта с Гейрсом.
Шабзеб «ShahZam» Хан сказал, что не собирается продолжать выступать за TSM, если Гейрс действительно покинет команду, однако официально об этом объявлено не было. Останутся ли остальные члены состава в киберспортивном клубе — пока неизвестно.
Текущий состав Team SoloMid:
— Хантер «SicK» Мимc;
— Рассел «Twistzz» Ван Далкен;
— Скайлер «Relyks» Уивер;
— Шабзеб «ShahZam» Хан.