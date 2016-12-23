Команда Wings Gaming заработала за год свыше $ 9,5 млн

Портал Cybersport.ru опубликовал данные о заработке команд по Dota 2 в 2016 году. Лидером рейтинга стала китайская Wings Gaming: её доход составил более $ 9,5 млн.
Самые высокие цифры среди команд из СНГ показала Natus Vincere из Украины. Её суммарный заработок составил около $ 500 тыс. Российская Virtus.pro заработала чуть больше $ 260 тыс.
Отметим, что первые три строчки рейтинга заняли коллективы, показавшие лучшие результаты по итогам The International 2016.
Полный список выглядит следующим образом:
1. Wings Gaming (Китай) – $ 9 583 325.
2. Digital Chaos (интернациональный состав) – $ 3 784 796.
3. Evil Geniuses (США) – $ 3 173 602.
4. OG (Европейский союз) – $ 2 905 581.
5. Fnatic (Малайзия) – $ 1 961 157.
6. Team Liquid (интернациональный состав – $ 1 783 915.
7. MVP Phoenix (Южная Корея) – $ 1 733 229.
8. Team Secret (интернациональный состав) – $ 1 448 404.
9. EHOME (Китай) – $ 1 257 252.
10. Newbee (Китай) – $ 1 240 163.
11. LGD Gaming (Китай) – $ 798 178.
12. The Alliance (Швеция) – $ 697 501.
13. TnC Gaming (Филиппины) – $ 545 473.
14. Ad Finem (Греция) – $ 524 915.
15. iG.Vitality (Китай) – $ 507 713.
16. Natus Vincere (Украина) – $ 500 628.
17. compLexity Gaming (США) – $ 411 956.
18. Vici Gaming (Китай) – $ 325 223.
19. Virtus.pro (Россия) – $ 260 683.
20. Vici Gaming Reborn (Китай) – $ 187 175.