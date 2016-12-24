Игроки Team SoloMid по CS:GO хотят сохранить прежний состав команды

Игроки команды Team SoloMid Рассел «Twistzz» Ван Далкен и Шабзеб «ShahZam» Хан во время трансляций на Twitch сообщили, что не будут играть в составе коллектива без Шонa «sgares» Гейрсa. Руководство организации пока никак не прокомментировало эту ситуацию.Состав команды— Хантер «SicK» Мимс— Рассел «Twistzz» Ван Далкен— Скайлер «Relyks» Уивер— Шабзеб «ShahZam» ХанНапомним, американская киберспортивная организация Team SoloMid расторгла контракт с капитаном состава по Counter-Strike: Global Offensive Шоном «sgares» Гейрсом, сообщает HLTV.org. По словам Гейрса, причиной такого решения стало подписанное игроками TSM открытое письмо в адрес Professional Esports Association.