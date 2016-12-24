Игроки Team SoloMid по CS:GO хотят сохранить прежний состав команды

Игроки команды Team SoloMid Рассел «Twistzz» Ван Далкен и Шабзеб «ShahZam» Хан во время трансляций на Twitch сообщили, что не будут играть в составе коллектива без Шонa «sgares» Гейрсa. Руководство организации пока никак не прокомментировало эту ситуацию.
Состав команды
— Хантер «SicK» Мимс
— Рассел «Twistzz» Ван Далкен
— Скайлер «Relyks» Уивер
— Шабзеб «ShahZam» Хан
Напомним, американская киберспортивная организация Team SoloMid расторгла контракт с капитаном состава по Counter-Strike: Global Offensive Шоном «sgares» Гейрсом, сообщает HLTV.org. По словам Гейрса, причиной такого решения стало подписанное игроками TSM открытое письмо в адрес Professional Esports Association.