Александр «s1mple» Костылев: Ладислав «GuardiaN» Ковач — лучший снайпер, чем я

Александр «s1mple» Костылев провёл АМА (Ask Me Anything — «спрашивай о чём угодно») сессию на Reddit.com. В её рамках Александр поделился своим мнением касательно того, кто лучший игрок в CS:GO на данный момент, а также рассказал о подготовке команды к ELEAGUE 2017.Отвечая на вопрос о том, как на данный момент себя чувствует Денис «seized» Костин в роли капитана, s1mple ответил, что он всё лучше справляется со своими обязанностями.Также Александр отметил, что Ладислав «GuardiaN» Ковач лучше него как снайпер. А лучшим игроком уходящего года s1mple считает Марсело «coldzera» Давида.В конце сессии Костылев также ответил на вопрос о подготовке команды к The ELEAGUE Major 2017, сказав, что состав соберётся перед турниром на буткемпе в Киеве.