Илья ALOHADANCE Коробкин достиг отметки в 9 тыс. очков в публичных матчах Dota 2

Бывший игрок Team Empire Илья ALOHADANCE Коробкиин преодолел отметку в 9 тысяч очков рейтинга в Dota 2. Таким образом, он стал 11-м человеком в мире, который смог достичь подобного результата.
Тем не менее в регионе СНГ украинский игрок стал третьим. Его опередили Роман RAMZES666 Кушнарев и Акбар SoNNeikO Бутаев. Напомним, что первым в мире стал игрок из Иордании Амер Miracle~ Аль-Баркави.
Список игроков набравших 9 тыс. рейтинга:
Амер «Miracle-» аль-Баркави
Артур «Arteezy» Бабаев
Роман «RAMZES666» Кушнарёв
Ху «Kaka» Лянчжи
Сун «Sccc» Чунь
Чжан «Yuno» Чэньчжун
Ван «Ame» Чуньюй
Лассе «Matumbaman» Урпалайнен
Акбар «SoNNeikO» Бутаев
Марун «GH» Мерхей
Илья «ALOHADANCE» Коробкин.