Игроков EHOME.X подозревают в организации «договорняка»

Игроков китайской команды EHOME.X по Dota 2 подозревают в организации договорного матча. По данным пользователей форума Reddit, киберспортсмены преднамеренно проиграли Avalon Club в рамках местной квалификации на третий сезон лиги SL i-League.
Подозрения вызвали не только грубые ошибки игроков EHOME.X, но и странная активность на букмекерском сайте vpgame. Несмотря на то что команда Abalon Club считалась явным аутсайдером матча, на неё было поставлено несколько крупных ставок.
Пользователи Reddit обратились к компании Valve и администрации StarLadder с просьбой провести независимое расследование возможного инцидента и наказать причастных к организации подставного матча, в случае если их вина будет доказана.