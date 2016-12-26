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Игроков EHOME.X подозревают в организации «договорняка»

26 декабря 2016, понедельник. 21:00. Киберспорт
Игроков китайской команды EHOME.X по Dota 2 подозревают в организации договорного матча. По данным пользователей форума Reddit, киберспортсмены преднамеренно проиграли Avalon Club в рамках местной квалификации на третий сезон лиги SL i-League.

Подозрения вызвали не только грубые ошибки игроков EHOME.X, но и странная активность на букмекерском сайте vpgame. Несмотря на то что команда Abalon Club считалась явным аутсайдером матча, на неё было поставлено несколько крупных ставок.

Пользователи Reddit обратились к компании Valve и администрации StarLadder с просьбой провести независимое расследование возможного инцидента и наказать причастных к организации подставного матча, в случае если их вина будет доказана.
Источник: Reddit Сообщить об ошибке
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