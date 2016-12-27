Чэнь «Cty» Тянью может вернуться в EHOME

может вернуться в команду EHOME. В анонсе нового игрока в социальной сети Weibo китайская организация скрыла лицо киберспортсмена, однако пользователи Reddit уверены, что это именно Тянью.Отметим, что игрок уже выступал за EHOME с мая 2015 года по март 2016-го. В составе команды он занял четвёртое место на The Frankfurt Major 2015, а также 5-6-е по итогам The International 2015. В последнее время Тянью выступает за Vici Gaming. Кого он заменит в составе EHOME в случае перехода — остаётся загадкой.— Жэнь «ELeVeN» Янвэй;— Лю «Sylar» Цзяцзюнь;— Ван «old chicken» Чжиюн;— Чжан «LaNm» Чжичэн;— Лю «Garder» Синьчжоу.