Экранизация Assassin's Creed провалилась в американском прокате

За первые три дня в американском прокате экранизация игры Assassin's Creed под названием «Кредо убийцы» собрала всего $ 10 млн.Критики прогнозируют, что за шесть дней фильм режиссёра(«Макбет») соберёт порядка 22,5 млн. Это лишь пятая часть от 125-миллионного бюджета картины. В домашнем прокате «Кредо убийцы» уже вряд ли достигнет отметки в $ 100 млн. Суммарные сборы картины по миру пока составляют лишь $ 36,7 млн.Похожая ситуация была и с фильмом «Варкрафт», но картину от провала спас китайский прокат. В 2016 году успех в кино сопутствовал только одному игровому бренду: экранизация Angry Birds принесла своим создателям почти $ 350 млн при бюджете в $ 73 млн.В российский прокат «Кредо убийцы» выйдет 5 января. Главную роль в фильме исполнил