Саша «Scarlett» Хостин прошла в GSL Code S 2017 по StarCraft II

Саша «Scarlett» Хостин обыграла южнокорейского игрока Ана «Seed» Санг Вона в решающем матче квалификации турнира Global StarCraft II League по StarCraft 2. Таким образом, Scarlett получила слот в дивизионе Code S, который является высшим в данной лиге.
Напомним, что последний раз иностранцы участвовали в южнокорейской лиге в 2013 году — Ильес «Stephano» Сатори и Крис «Huk» Ларанжер. Одними из самых успешных иностранных игроков на GSL стали шведские игроки Джонатан «Jinro» Уолш и Юхан «NaNiwa Люкьеси. Jinro занимал 3-4-е места в 2010 и 2011 году, а NaNiwa в 2012 году два сезона подряд закончил с результатом 5-8-е места.
Global StarCraft II League стартует 4 января 2017 года. Призовой фонд соревнований вырос до $ 142 тыс.