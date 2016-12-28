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F.R.I.E.N.D.S. прошла в гранд-финал ProDota Cup Europe #13

28 декабря 2016, среда. 00:53. Киберспорт
Команда F.R.I.E.N.D.S. обыграла коллектив Team Life в гранд-финале турнира ProDota Cup Europe #13 со счётом 2:1. Таким образом, российский коллектив прошёл в гранд-финал соревнований. На прошлом турнире F.R.I.E.N.D.S. вылетели в первом раунде турнира.

Теперь Team Life предстоит встретиться с победителем пары Rebels против Sanguine Sharks. Rebels ранее одолела датчан из Evil Corporation, а Sanguine Sharks обыграла Horde.

Призовой фонд турнира по прежнему составляет $ 5 тыс. Победитель соревнований получит $ 3,5 тыс., серебряный призёр — $ 1 тыс., а занявший третье место — $ 500.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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