Министерство культуры может ввести штрафы за скачивание пиратского контента

Министерство культуры РФ разрабатывает комплекс мер по ужесточению антипиратского законодательства. Ведомство предлагает ввести штрафы за скачивание пиратского контента, в том числе и нелицензированных копий игр в сети. Об этом со ссылкой на министра культурысообщает RNS.«Если более жёсткий вариант антипиратского законодательства, принятый во всём цивилизованном мире, не будет у нас принят и не будет исполняться, можно будет поставить крест на существовании автора, творца как институции, способной зарабатывать себе на хлеб», — объясняет позицию ведомства Мединский.По данным RNS, нарушитель будет определяться по IP, после чего его обладателю будет выслан штраф определённого размера. Подобная практика уже существует в Германии, где с нарушителя могут взыскать до € 1000.За 2016 год объём продаж лицензионного контента в Интернете на территории России вырос на 20%.