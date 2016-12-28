Twitch опубликовал десятку лучших моментов 2016 года

В топ-10 попал момент с участием игрока Natus Vincere Александра «s1mple» Костылева, когда тот на карте de_dust2 в матче с Team Liquid на ESL One New York выбросил в «окно» снайперскую винтовку, тем самым дезориентировав своего оппонента.
Также в десятке лучших моментов оказались игра в Overwatch на бананах, победа голландца Тейса «ThijsNL» Молендика в ладдере Hearthstone с помощью двух карт, а также предложение руки и сердца от стримера LordMinion777 своей возлюбленной на выставке PAX West. С полной версией топа мы сможете ознакомиться здесь.