Организация Natus Vincere анонсировала состав по League of Legends на весенний сплит. Стоит отметить, что из прежнего состава в команде остался только Артур «Skash» Ермолаев.
Состав команды:
— Симон «Zvene» Свенссон
— Руслан «Gumbeq» Поздняков
— Себастьян «niQ» Робак
— Владислав «aMiracle» Щербина
— Артур «Skash» Ермолаев
«На весенний сезон Континентальной лиги у нас сформировался состав из зрелых и опытных игроков. Каждый из них выступал на немалом количестве турниров разной значимости и масштабов. Именно этим приобретённым опытом игроки готовы делиться друг с другом, дабы избежать ошибок прошлого и вместе славно потрудиться на благо общего дела», — прокомментировал эту новость менеджер команды Natus Vincere по League of Legend Ярослав «N1ghtEnd» Клочко.