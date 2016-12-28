Организация Natus Vincere анонсировала состав по League of Legends на весенний сплит. Стоит отметить, что из прежнего состава в команде остался только Артур «Skash» Ермолаев.Состав команды:— Симон «Zvene» Свенссон— Руслан «Gumbeq» Поздняков— Себастьян «niQ» Робак— Владислав «aMiracle» Щербина— Артур «Skash» Ермолаев«На весенний сезон Континентальной лиги у нас сформировался состав из зрелых и опытных игроков. Каждый из них выступал на немалом количестве турниров разной значимости и масштабов. Именно этим приобретённым опытом игроки готовы делиться друг с другом, дабы избежать ошибок прошлого и вместе славно потрудиться на благо общего дела», — прокомментировал эту новость менеджер команды Natus Vincere по League of Legend Ярослав «N1ghtEnd» Клочко.