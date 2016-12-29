Пер Андерс «Pajkatt» Олсен Лилль: новый патч оказался слишком уж большим

Шведский легионер команды Natus Vincere Пер Андерс «Pajkatt» Олсен Лилль рассказал в интервью для портала CyberSport.ru о том, как определялся состав Na`Vi, а также поделился своим мнением относительно нового патча в Dota 2.«Мы провели несколько тренировочных матчей против других команд, перед тем как определиться с составом. Весь процесс занял около двух недель. В игре мы общаемся по-английски, и пока что всё проходит гладко, никаких проблем с коммуникацией у нас нет. Я знаком с Мальте «Biver» Винтером. Мы сыграли вместе несколько пабчиков. Я считаю, что у него есть потенциал. А ещё — он очень приятный тиммейт. Что касается буткемпов, то остаться в Киеве для меня не проблема. Конечно, я буду скучать по своей девушке, но постоянные переезды — это часть игры.Новый патч оказался слишком уж большим. И он до сих пор остаётся слегка забагованным. Но я постепенно к нему привыкаю, да и идея с талантами мне понравилась. Пока сложно сказать, как изменения повлияют на роль керри. Helm of the Dominator выглядит немного имбой — это всё, что я знаю. И занерфите, пожалуйста, Святилища — это имба!».Напомним, Pajkatt присоединился к Natus Vincere 27 декабря. Ранее Пер Андерс находился на позиции тренера в команде Digital Chaos.